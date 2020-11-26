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Школьникам Челябинской области будут компенсировать неполученное горячее питание, но не всем

Школьникам Челябинской области, которые вынуждены по каким-либо причинам обучаться на дому, будут выплачивать компенсацию за неполученное горячее питание.

Сегодня, 26 ноября, депутаты Законодательного собрания утвердили законопроект «О внесении изменений в приложение 2 к закону Челябинской области «О предоставлении субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и внесении изменения в статью 7 Закона Челябинской области «Об образовании в Челябинской области»

В пресс-службе министерства образования и науки региона уточнили, внесенные изменения в статью семь закона об образовании касаются только определенной категории школьников - обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Законопроектом вносятся изменения в формулу расчета расходов на питание обучающихся с ОВЗ в составе субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в коррекционных учреждениях. Формула дополнена новыми показателями, в том числе численность обучающихся с ОВЗ, проходящих обучение на дому; стоимость набора продуктов питания для обучающихся с ОВЗ, проходящих обучение на дому (двухразовое питание) и количество дней обучения обучающихся с ОВЗ, проходящих обучение на дому.

Расходы на предоставление питания данной категории обучающихся предусмотрены в составе субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в коррекционных учреждениях.

«Внесенные изменения позволят органам местного самоуправления обеспечивать обучающихся с ОВЗ, проходящих обучение на дому, денежной компенсацией, взамен неполученного горячего питания или сухим пайком», - пояснили в минобрнауки.

На территории Челябинской области девять тысяч 485 школьников с ОВЗ обучается в муниципальных образовательных организациях для обучающихся с ОВЗ, в том числе 518 лиц с ОВЗ находятся на домашнем обучении.