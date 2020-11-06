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И победили, и заработали

Школьники из Челябинской области выиграли семь миллионов рублей в конкурсе «Большая перемена»

Общество
Сегодня, 15:38
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Автор: 
Ксения Старикова

Во Всероссийском детском центре «Артек» объявили результаты конкурса «Большая перемена». Из Челябинской области в этом конкурсе участвовало 36 школьников, однако занять призовые места удалось лишь 14-ти из них, пятеро победителей – ученики челябинских школ, остальные из области.

Пять одиннадцатиклассников получили по одному миллиону рублей. Среди них Алёна Демчук из Челябинска и Екатерина Горшкова из Миасса, ставшие победительницами в номинации «Твори!»

Анастасия Попкова из Магнитогорска и Диана Кузина из Троицка одержали победу в номинации «Помни!», Артём Шипилов из Южноуральска стал лучшим в номинации «Познавай Россию!».

Девять учеников 9-10 классов за победу в конкурсе получили по двести тысяч рублей. Светлана Римашевская из Челябинска и Хусейн Гарагашев из Верхнего Уфалея победили в номинации «Сохраняй природу». Диана Григорян и Ульяна Урубаева из Челябинска, Екатерина Дудко из Копейска и Милена Никитина из Южноуральска – в номинации «Твори!»

Софья Дубровина из Сатки победила в номинации «Делай добро!», Вячеслав Иванчин из Челябинска - в номинации «Помни!», Анастасия Попова из Сосновского муниципального района - в номинации «Расскажи о главном!».

Для того чтобы попасть на очный этап конкурса, который проходил в международном лагере «Артек», нужно было зарегистрироваться и пройти дистанционное тестирование - чтобы узнать, какое направление тому или иному участнику подходит больше всего, а затем собрать команду из пяти друзей и наставника и выполнить одно кейсовое задание.

В этом году на очном этапе конкурса присутствовали в основном старшеклассники, так как из-за ситуации с коронавирусом наставникам нельзя было поехать в Артек.

На заключительном этапе школьникам нужно было презентовать проект «Город будущего». И они дали волю фантазии - представляли, каким будет образование, предпринимательство, искусство, волонтерство, как будет развито благоустройство города будущего и как его жители будут придерживаться принципов здорового образа жизни.

Победительница конкурса в номинации «Сохраняй природу», ученица 26-й гимназии Светлана Римашевская для того, чтобы добиться результата, самостоятельно организовала субботник в рамках одного из заданий. Светлана рассказала, как готовилась к «Большой перемене» и какие впечатления остались конкурса.

«Я решила поучаствовать в номинации «Сохраняй природу». На сайте конкурса были предоставлены материалы по экологии, с которыми я ознакомилась. Затем нужно было выбрать один из трёх кейсов по этой тематике, я выбрала «Сортировку и переработку мусора». На очном этапе нас случайным образом распределили по командам по десять человек, в которых мы и выступали. Впечатления от конкурса остались самые положительные. За время, проведенное с «Большой Переменой», я испытала невероятные эмоции, нашла новых друзей и узнала много нового», – поделилась Светлана.

Также школьница получила в награду 200 тысяч рублей, и фирменный мерч от «Большой Перемены»: футболку, кофту, куртку, кепку, шапку, шоппер и поясную сумку.

СПРАВКА

«Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В официальной группе конкурса в ВКонтакте указано, что все финалисты получат путёвки в международный лагерь «Артек», а педагоги, подготовившие победителей, - по 150 тысяч рублей.

Также со следующего года в конкурсе смогут участвовать школьники 5-7 классов. Увеличится количество образовательных треков, а лучшие проекты смогут получить грантовую поддержку.

Фото из сообщества «Большая перемена» в ВКонтакте

 

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Автор: 
Ксения Старикова
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