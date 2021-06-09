Сколково ищет стартапы

Только 10 июня в Челябинске у всех, кто, создал свой технологический стартап есть возможность презентовать его специалистам фонда «Сколково» и реальным инвестором.

В рамках «Innovation's day by SKOLKOVO» который пройдет 10 июня в центре «Мой бизнес» стартапы смогут получить консультацию у Антона Алимова, руководителя направления по работе с регионами фонда «Сколково», а также в течении 5 минут презентовать свой проект перед инвесторами.

Регистрация доступна на сайте https://apsk74.ru

Адрес проведения мероприятия: Российская 110 к1 (второй этаж)

«Innovation's day by SKOLKOVO» организовано «IT-Park74», региональным оператором фонда «Сколково». При поддержке «Фонда развития промышленности Челябинской Области», «Фонд содействия инновациям», «Центр развития цифровых технологий», «Деловой России», «Опоры России».

Ограничение по возрасту 16+