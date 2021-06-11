В Челябинске появился новый резидент фонда «Сколково»

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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11.06.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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11.06.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области по брендовому маршруту проехали первые туристы. Ими стали туроператоры из М
11.06.2021

Туристы оценили брендовый маршрут Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская области получит дополнительные средства из федерального бюджета на обновление обществ
11.06.2021

Челябинская область получит дополнительные средства на обновление общественного транспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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11.06.2021

ВТБ внедряет выездной формат обслуживания клиентов в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.06.2021

Более 11 тысяч школьников приняли участие в мероприятиях месячника по безопасности несовершеннолетних на ЮУЖД
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.06.2021

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11.06.2021

В Челябинске появился новый резидент фонда «Сколково»
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Сколково
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11.06.2021 16:40

В Челябинске появился новый резидент фонда «Сколково»

В Челябинске прошел «Innovation's day by SKOLKOVO». Его посетили порядка 100 человек. Это представители технологических компаний, ВУЗов, промышленных предприятий. В рамках одной из секций представители федерального фонда объявили о том, что челябинская компания «Акваконтроль» получила статус резидента Сколково.

Компания «Акваконтроль» стала 30 резидентом фонда «Сколково» из Челябинской области, разработав систему для автоматизации процессов работы с жидкими бытовыми отходами (далее - ЖБО). Коммунальные службы могут автоматизировать такие сферы как управление процессом вывоза ЖБО, работу городских точек слива ЖБО, работу ассенизаторов, контроль затопления и откачки городских подземных коммуникаций.

Это уже третья компания-резидент фонда, связанная с тематикой «Smart City» ранее резидентами фонда стали компания «InSmart» (ООО"ИНСМАРТАВТОМАТИКА") и компания ИК «Велес».

По оценке Grand View Research, объем глобального рынка решений Smart City («Умный город») к 2028 году может превысить 676 миллиардов долларов в мире. Сейчас на нем доминируют Северная Америка и страны Евросоюза. Вместе с тем, наиболее динамично развивающимся региональным рынком решений «Smart City» в среднесрочной перспективе может стать азиатский рынок, полагают аналитики «J'son & Partners Consulting». Это говорит о возможности челябинских компаний о выходе на глобальный рынок. 

В связи с этим очень уместно, что Челябинск стал полигоном для отработки решений по пилотному проекту «Smart City».

«Наш регион – лидер по количеству городов-пилотов проекта «Умный город». У нас их шесть: Челябинск, Магнитогорск, Сатка, Снежинск, Копейск и Кыштым. В этом году к ним планируют присоединиться еще три города. Для повышения скорости реализации цифровых проектов в муниципалитетах мы запустили региональный банк решений «Умный город», который содержит подробное описание успешно реализованных проектов, преимущественно разработанных региональными компаниями, и позволяет муниципалитетам существенно сэкономить время на выбор того или иного технического решения. Сегодня в региональном банке более семидесяти цифровых решений», - прокомментировала заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерина Давыдова.

Отбором разработок в региональный банк решений «Умный город» занимается Центр развития цифровых технологий, подведомственный Минцифре Челябинской области. Связаться со специалистами центра можно по телефону:  +7 (351) 218-22-77 или по электронной почте info@digital174.ru.

Областной центр присоединился к нему 18 марта 2019 года после подписания соглашения между Минстроем РФ, правительством Челябинской области и администрацией Челябинска.

Документ - «дорожная карта» - рассчитан до 2024 года, он содержит 28 разделов и более 100 проектов.

Сколково
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого по четвертое июня в Новокузнецке прошло сразу несколько значимых выставочных мероприяти
11.06.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске феерично выступил любимый тысячами сердец Глеб Самойлов - исполнитель с бешеной энер
11.06.2021

В Челябинске феерично выступил любимый тысячами сердец Глеб Самойлов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области по брендовому маршруту проехали первые туристы. Ими стали туроператоры из М
11.06.2021

Туристы оценили брендовый маршрут Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская области получит дополнительные средства из федерального бюджета на обновление обществ
11.06.2021

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Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
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Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

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  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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11.06.2021 16:48

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11.06.2021 16:40

В Челябинске появился новый резидент фонда «Сколково»

11.06.2021 16:16

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11.06.2021 16:09

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11.06.2021 15:37

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Работы на Ленинградском мосту Челябинска ведутся с опережением графика

09.06.2021 15:37

Осужденный за побоище на рок-фестивале «Торнадо» Гирь снова пытался выйти по УДО

09.06.2021 15:09

Задержан челябинец, жестоко избивший пенсионера

09.06.2021 14:52

Власти Челябинска пообещали двухполосную дорогу на Наркома Малышева к октябрю

09.06.2021 14:16

10 тысяч каждому: эсеры выступили с предложением по безусловному доходу

09.06.2021 14:07

ММК: курс на энергосбережение

09.06.2021 14:02

ГИБДД высказалось за снижение скоростей в мегаполисах

09.06.2021 13:50

ВТБ увеличил выдачи ипотеки на Южном Урале на 18%

09.06.2021 13:35

В Магнитогорске назвали лучших шахматистов среди инвалидов