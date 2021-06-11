В Челябинске появился новый резидент фонда «Сколково»

В Челябинске прошел «Innovation's day by SKOLKOVO». Его посетили порядка 100 человек. Это представители технологических компаний, ВУЗов, промышленных предприятий. В рамках одной из секций представители федерального фонда объявили о том, что челябинская компания «Акваконтроль» получила статус резидента Сколково.

Компания «Акваконтроль» стала 30 резидентом фонда «Сколково» из Челябинской области, разработав систему для автоматизации процессов работы с жидкими бытовыми отходами (далее - ЖБО). Коммунальные службы могут автоматизировать такие сферы как управление процессом вывоза ЖБО, работу городских точек слива ЖБО, работу ассенизаторов, контроль затопления и откачки городских подземных коммуникаций.

Это уже третья компания-резидент фонда, связанная с тематикой «Smart City» ранее резидентами фонда стали компания «InSmart» (ООО"ИНСМАРТАВТОМАТИКА") и компания ИК «Велес».

По оценке Grand View Research, объем глобального рынка решений Smart City («Умный город») к 2028 году может превысить 676 миллиардов долларов в мире. Сейчас на нем доминируют Северная Америка и страны Евросоюза. Вместе с тем, наиболее динамично развивающимся региональным рынком решений «Smart City» в среднесрочной перспективе может стать азиатский рынок, полагают аналитики «J'son & Partners Consulting». Это говорит о возможности челябинских компаний о выходе на глобальный рынок.

В связи с этим очень уместно, что Челябинск стал полигоном для отработки решений по пилотному проекту «Smart City».

«Наш регион – лидер по количеству городов-пилотов проекта «Умный город». У нас их шесть: Челябинск, Магнитогорск, Сатка, Снежинск, Копейск и Кыштым. В этом году к ним планируют присоединиться еще три города. Для повышения скорости реализации цифровых проектов в муниципалитетах мы запустили региональный банк решений «Умный город», который содержит подробное описание успешно реализованных проектов, преимущественно разработанных региональными компаниями, и позволяет муниципалитетам существенно сэкономить время на выбор того или иного технического решения. Сегодня в региональном банке более семидесяти цифровых решений», - прокомментировала заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерина Давыдова.

Отбором разработок в региональный банк решений «Умный город» занимается Центр развития цифровых технологий, подведомственный Минцифре Челябинской области. Связаться со специалистами центра можно по телефону: +7 (351) 218-22-77 или по электронной почте info@digital174.ru.

Областной центр присоединился к нему 18 марта 2019 года после подписания соглашения между Минстроем РФ, правительством Челябинской области и администрацией Челябинска.

Документ - «дорожная карта» - рассчитан до 2024 года, он содержит 28 разделов и более 100 проектов.