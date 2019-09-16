Архитектура по-челябински

Сначала трансформаторная будка, теперь остановка на тротуаре – пешеходы волнуются
Общество
Сегодня, 16:07
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске на улице Курчатова (недалеко от перекрестка с улицей Блюхера) ведется строительство объекта, занявшего львиную долю тротуара. Местные жители заволновались - пространства для пеших маневров (например, для прогулки с коляской) остается до обидного немного.

Фото объекта в редакцию агентства «Урал-пресс-информ» прислал смущенный его местоположением горожанин. Свой снимок он сопроводил следующими словами:

«Здесь активно строится киоск, занимающий 80 процентов тротуара. Случай вопиющий, особенно на фоне борьбы властей города с нелегальными киосками и приведения облика города к нормальному состоянию».

В челябинской мэрии пояснили, что это не совсем киоск, а торгово-остановочный комплекс, то есть два в одном. Размеры объекта согласовал комитет градостроительства и архитектуры. Недавно заключен договор аренды - до 2026-го года. Так что пешеходам придется посторониться и уступить место остановке-ларьку – строительство ведется легально, а значит и сноса не предвидится.

Данный объект посреди тротуара выглядит не совсем уместно, однако еще более неуместной является трансформаторная будка в центре Челябинска, «украсившая» собой пространство напротив новостройки - центра «Palazzo Stile Decoro», что на улице Карла Маркса в Центральном районе. При взгляде на этот архитектурный изыск хочется говорить словами из сказки: «Стань передо мной, как лист перед травой».

Автор: 
Евгения Александрова
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