Собственника Дома купца Алпатова в Сатке обязали отремонтировать объект культурного наследия

Собственника объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца Алпатова» в Сатке (Челябинская область) обязали отремонтировать здание, находящееся в очень плохом состоянии.

То, что данная постройка требует ремонта, госкомитет охраны ОКН региона выяснил еще в 2017-м году, проведя плановую выездную проверку. Тогда стало понятно, что собственник объекта по адресу: улица Комсомольская, 1 не исполняет требования закона по содержанию, поддержанию надлежащего состояния исторического здания и недопущению ухудшения его внешнего облика. Госкомитет выдал предписание об устранении нарушений в срок до 31-го декабря 2020-го года.

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В 2021-м году, после очередной плановой проверки состояния Дома купца Алпатова было установлено, что нарушения не устранены, и комитет обратился в суд с иском к собственнику объекта.

В июле 2022-го года между госкомитетом охраны объектов культурного наследия Челябинской области и собственником здания в судебном порядке было достигнуто мировое соглашение, по условиям которого собственник обязуется согласовать проект работ по сохранению ОКН регионального значения «Дом купца Алпатова» до конца декабря 2023-го года и провести эти работы в срок до 31-го декабря 2024-го.