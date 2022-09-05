05.09.2022
Ремонтники металлургической отрасли России делятся опытом на базе ММК
05.09.2022
Собственника Дома купца Алпатова в Сатке обязали отремонтировать объект культурного наследия
05.09.2022
Наталья Котова поздравила юную главу Челябинска с «должностью»
05.09.2022
ВТБ открыл офис нового формата в Магнитогорске
05.09.2022
Провальный старт нового сезона
05.09.2022
Житель Увельского района наказан за осквернение могил родственников
Собственника Дома купца Алпатова в Сатке обязали отремонтировать объект культурного наследия
12.07.2022
Место гибели Евдокима Васенко в Челябинске включено в госреестр объектов культурного наследия
10.07.2022
Позор Челябинску: «Сказ об Урале» превратился в гигантскую вокзальную урну
07.09.2016
В Челябинске ночью горел объект культурного наследия
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022
«Пункт назначения»: экстрим-парк в Челябинске по-нехорошему экстремален
01.09.2022
Стартует новый учебный год у 420 тысяч школьников и 162 тысяч студентов Челябинской области
31.08.2022