Соцзащита Магнитогорска: сироте предоставили съемное жилье временно

Администрация Магнитогорска (Челябинская область) прокомментировала ситуацию с предоставлением сироте-инвалиду Андрею Олейникову не собственной квартиры, а жилья коммерческого найма. По словам чиновников, он сам согласился.

Агентство «Урал-пресс-информ» писало о сироте-инвалиде из Магнитогорска Андрее Олейникове. Он специально приезжал к нам в редакцию, и мы всеми силами пытались ему помочь.

В 2016 году Андрей был включен в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Он прошел уже все инстанции, на руках у него было решение суда и исполнительный лист, согласно которому администрация Магнитогорска обязана обеспечить его жильем. Но заветных ключей от собственной квартиры на руках у Андрея так и не было.

Андрею Олейникову чиновники предоставили квартиру. Вселяться туда он не собирается. По его словам, хозяйка жилья находится в психиатрической клинике, а жилье - это съемная квартира.

«Учитывая очередность, Олейникову было предложено несколько жилых помещений в городе для временного проживания. Также он выразил свое предпочтение к жилому помещению (район - кроме Орджоникидзевского, состояние жилого помещения- мебелирование). Олейников дал согласие на жилое помещение и заключил договор коммерческого найма жилого помещения (квартиры) сроком на 11 месяцев, условием которого является ежемесячная плата за аренду жилого помещения (составляет шесть рублей за один месяц) и оплата коммунальных услуг», - сообщили управлении социальной защиты населения администрации Магнитогорска.

Жилое помещение представляет собой двухкомнатную квартиру, общей площадью 45,6 квадратных метров в удовлетворительном состоянии (требуется косметический ремонт), принадлежащую недееспособной, которая находится в государственном бюджетном учреждении. Также, в данном жилом помещении ему оформлена регистрация по месту пребывания.

«Дополнительно Олейникову оказано содействие в оформлении дополнительной меры социальной поддержки по выплате компенсации расходов на оплату найма жилого помещения лицам из числа детей-сирот, до предоставления им жилья из специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в размере шести тысяч рублей на период действия договора коммерческого найма жилого помещения (квартиры)», - добавили в управлении социальной защиты населения администрации Магнитогорска.

Сироте-инвалиду будет предоставлено благоустроенное жилое помещение по договору найма специализированного жилого помещения в рамках исполнительного производства в 2023 году.

Андрей Олейников сообщил агентству «Урал-пресс-информ», что с ним уже связались представители администрации Магнитогорска, которые сообщили, что скоро он получит ключи от собственной квартиры. По его словам, дом для сирот уже сдан.