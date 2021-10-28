Сотрудники Сбербанка в Челябинской области вывесят 180 кормушек для птиц в честь юбилея банка

В Челябинской области сотрудники Сбера украсят деревья эко-кормушками к 180-летию банка. Новые кормушки появятся в парках и скверах региона до конца ноября.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябинского отделения Сбербанка, экологическая акция проходит в Челябинской области в рамках реализации EGS-политики: в честь юбилея банка сотрудники Сбера развесят 180 кормушек для птиц и белок. Вместо пластиковых бутылок и ПЭТ-упаковок на деревьях появятся экологичные «домики».

Сотрудники смогут украсить кормушку по своему усмотрению и разместить ее в скверах и парках, во дворе своего дома или в других местах, где живут птицы. На корпоративной странице Челябинского отделения Сбербанка уже появилось объявление о раздаче кормушек – каждый желающий сможет принять участие в акции.

«Сбер последовательно реализует EGS-политику – мы регулярно принимаем участие в экологических акциях и сами организуем мероприятия, которые направлены на то, чтобы снизить воздействие на окружающую среду. Поэтому нам важно отметить 180-летие банка так, чтобы принести пользу экологии и сделать мир лучше», - рассказал Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.