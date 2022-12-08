08.12.2022
Федеральные трассы в Челябинской области стали более безопасными
08.12.2022
Житель Каслинского района запер ребенка в багажнике после просьбы подвезти до дома
08.12.2022
В Челябинской области с начала года сыграно почти 24 тысячи свадеб
08.12.2022
В Магнитогорске в 17-ый раз определят лучших журналистов
08.12.2022
Жители Челябинска и Кургана смогут стать клиентами ВТБ без визита в офис
08.12.2022
В Челябинской области подорожали четыре социально значимых продукта
Спикер городского Собрания депутатов Магнитогорска провел экскурсию для школьников
08.12.2022
В Магнитогорске в 17-ый раз определят лучших журналистов
06.12.2022
Депутаты Магнитогорска сохранили льготы для детей
06.12.2022
Бюджет Магнитогорска прирастет на 1,5 миллиарда
27.10.2022
В Магнитогорске сохранили льготное питание для школьников
Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО
07.12.2022
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022