Спикер городского Собрания депутатов Магнитогорска провел экскурсию для школьников

Искренние эмоции вызвало посещение Магнитогорского городского Собрания у учеников 4В класса школы №55. Ребята побывали в музее истории местного самоуправления, где председатель Собрания Александр Морозов рассказал им об основных вехах строительства города, образовании городской власти, а также показал наиболее интересные экспонаты выставки.

Мальчишки и девчонки отвечали на вопросы, кстати, чаще всего правильно, сами расспрашивали о том, что их больше всего заинтересовало. Например, про Емельяна Пугачёва, герб города, про авторов гимна Магнитогорска…

К радости ребят Александр Олегович разрешил им подержать настоящий олимпийский факел и меч Победы, специально выкованный златоустовскими мастерами в знак трудовых заслуг Магнитки в военное время. Ученики не выпускали из рук телефоны, стараясь запечатлеть музейные экспонаты, сделать селфи с друзьями и с председателем Собрания.

После экскурсии дети посетили зал заседаний, примерили на себя депутатские кресла, а самые смелые – посидели на месте спикера.

«Кто за то, чтобы школьные перемены были длиннее, а уроки короче?», - разыграл настоящее голосование Александр Морозов. Под дружный смех все единогласно проголосовали «за».