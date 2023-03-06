Студенческие отряды Южного Урала приступили к обучению проводников

В Челябинске началось обучение в студненческих отрядах по профессии «проводник пассажирского вагона». Всего программу освоят более 200 молодых людей. По завершению трехмесячных курсов и сдачи экзаменов молодежь трудоустроится на объекты Уральского филиала акционерного общества «Федеральная пассажирская компания».

Как рассказали в пресс-службе Молодежного ресурсного центра Южного Урала, подготовка проводников включает в себя программу лекционных и практических занятий, на которых студенты изучат правила перевозки пассажиров и грамотного ведения профессиональной документации, а также ознакомятся с техническим устройством поезда в целом. По окончании трехмесячных курсов студенты сдадут квалификационный экзамен.

«Занятие понравилось, информация интересная и познавательная, особенно увлекательными были видеоролики. Доброжелательный и отзывчивый коллектив. Преподаватель была положительно настроенной, отвечала на наши вопросы и подробно объясняла информацию», — делится своими впечатлениями после первого занятия кандидат студенческого отряда проводников ЮУрГУ «Колесо Фортуны» Захар Стеничкин.

Ранее завершился курс повышения квалификации для 70 бойцов студенческих отрядов, которые трудились на железной дороге в прошлые годы. Проводники повторили ранее пройденный материал и ознакомились с нововведениями в работе, которые помогут им в период летних пассажирских перевозок.

Студенты-проводники поедут в первые рейсы уже в мае. Ребята будут работать по направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Адлер, Анапа, Новороссийск.