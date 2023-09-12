Студенты из Снежинска приняли участие в строительстве атомного реактора

Студенты из Челябинской области вернулись со стройки атомного реактора МБИР в городе Димитровграде. Семеро бойцов студенческого строительного отряда «Хамелеон» из города Снежинска два месяца работали на всероссийской студенческой стройке «Мирный атом — МБИР», став участниками трудового проекта молодежной общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

Этим летом южноуральцы приложили свои навыки и старание к возведению многоцелевого быстрого исследовательского реактора (МБИР) — важнейшего экспериментального проекта в отечественной атомной отрасли, как сообщили в пресс-службе Челябинского областного студенческого отряда. Ребята из снежинского отряда «Хамелеон» занимались строительно-монтажными работами на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов в Димитровграде Ульяновской области.

Трудовые будни студентов были наполнены не только рабочей деятельностью, но и конкурсами, награждениями, отрядными спевками, разводками, поднятием флагов.

«Для меня это была первая стройка, — поделился впечатлениями боец студенческого отряда «Хамелеон» Илья Коренюгин. — Это возможность показать и попробовать себя, познакомиться с классикой жизни на “целине”. Это невероятное лето я запомню на всю свою жизнь».

По итогам трудовой деятельности студенты из Челябинской области были отмечены почетными наградами. Илья Коренюгин стал лучшим бойцом проекта, Александр Ефименко был отмечен грамотой за помощь руководящему штабу стройки, а командир отряда «Хамелеон» Дмитрий Трапезников успешно прошел курс подготовки руководителей Всероссийских студенческих трудовых проектов.

Комиссар снежинского отряда «Хамелеон» Александр Ефименко рассказывает, что это был действительно очень необычный опыт: «К нам на стройку приезжали амбассадоры Росатома, были интересные мероприятия, например — изготовление и презентация макетов АЭС, конкурсы видеоклипов и роликов», — комментирует Александр Ефименко.

Строительство современного реактора на быстрых нейтронах четвёртого поколения началось в 2015 году при поддержке госкорпорации «Росатом», а его ввод в эксплуатацию намечен на 2028 год. На базе реактора МБИР планируется создать Международный исследовательский центр.