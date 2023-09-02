Студенты Высшей школы сервиса провели для детей Миасса открытый урок в «Солнечной долине»

В Челябинской области студенты Высшей школы сервиса провели открытый урок для детей Миасского городского округа во время праздника в честь Дня знаний на курорте «Солнечная долина».

Напомним, новая социальная программа для выпускников сельских школ и детей Миасса стартовала 25 июня. Инициаторами выступили АНО «Забота» и ГЛК «Солнечная долина». Автор идеи - бренд-шеф горнолыжного курорта «Солнечная долина», победитель в номинации «Шефы и рестораторы года» на церемонии «ТОП50. Самые знаменитые люди Челябинской области», «Лучший шеф-повар года» по итогам премии «Что где есть в Челябинске» Константин Арефьев.

«Социальный проект «Высшая школа сервиса» - это двухмесячные курсы обучения ресторанному делу в «Солнечной долине», после завершения которых выпускники получат официальное трудоустройство. Для этого на курорте «Солнечная долина» создан специальный учебный центр с профессиональным оборудованием, отвечающий всем современным стандартам обучения ресторанному делу», - отметил председатель совета директоров ГЛК «Солнечная долина» Олег Сиротин.

На данном этапе обучения все юные шеф-повара проходят производственную практику в ресторанах курорта «Солнечная долина», где для гостей готовят каждый день.

«Существует немного мест, где ученики сразу допускаются до производственных процессов. У нас в ресторанах существуют строгие стандарты качества, позволяющие принимать корпоративные мероприятия и другие мероприятия Всероссийского уровня. Наши обучающиеся сразу погружаются во все тонкости ремесла и смогут составить высокую конкуренцию другим представителям ресторанного дела в регионе», - подчеркнул Константин Арефьев.

В честь начала учебного года первого сентября на курорте «Солнечная долина» состоялся парад первоклассников для школьников из поселков и сел Миасского городского округа. Дети отметили День знаний на курорте, посетили хаски-центр и открытый урок Высшей школы сервиса с дегустацией блюд.