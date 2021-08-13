«Таганай» вошел в российскую «десятку» самых любимых туристами территорий

Нацпарк «Таганай» (Челябинская область) вошел в ТОП-10 самых любимых туристами особо охраняемых природных территорий страны. Рейтинг наиболее посещаемых туристами национальных парков и заповедников России составил Центр поддержки заповедного дела.

По данным составителей рейтинга, с начала года на Таганае побывали более 128 тысяч человек.

Как отмечают в пресс-службе национального парка, рекорды по посещаемости «Таганай» устанавливает на протяжении последних пяти лет. Не исключением стал и прошлый год – несмотря на полный запрет на приём туристов в течение двух с лишним месяцев, за весь 2020-й сюда приехали 176 тысяч 525 человек (это почти на 35 тысяч человек больше, чем годом ранее).

«Увеличение посещаемости мы прогнозируем и в этом году, – отметила исполняющая обязанности директора национального парка «Таганай» Эльвина Новосёлова. – Только в июне и июле в национальном парке побывали без малого 50 тысяч туристов - почти на пять тысяч больше, чем за тот же период прошлого года».

Сейчас на территории национального парка «Таганай» 65 километров маркированных троп, оборудованных аншлагами, указателями и местами для отдыха, шесть туристических приютов, где могут одновременно разместиться до трехсот человек.

В этом году к уже известным таганайским маршрутам прибавилась экотропа на Семибратке – в рамках нацпроекта «Экология» там завершено обустройство полотна тропы, сделаны две смотровые площадки и две информационные беседки, установлены указатели и стенды. К концу года проект будет полностью завершён – там откроется визит-центр с интерактивной экспозицией.

В ТОП-10 самых посещаемых также вошли заповедник «Кивач» (Карелия), национальный парк «Приэльбрусье», Кавказский государственный заповедник, национальные парки «Плещеево озеро» (Ярославская область), «Куршская коса» (Калининградская область), «Красноярские Столбы», «Сочинский», «Кисловодский» и «Самарская лука».

СПРАВКА

Национальный парк «Таганай» образован пятого марта 1991-го года на Южном Урале вблизи города Златоуст (Челябинская область), на границе Европы и Азии. Площадь парка составляет 568 квадратных километров, территория включает в себя таганайский горный массив. Здесь почти нетронутыми сохранились ценные экологические системы: горные тундры и луга, подгольцовые редколесья и реликтовые леса, и встречаются вместе животные и растения, характерные для центральной полосы Европейской России, русского Севера, Поволжья, Урала, Западной и Центральной Сибири, Казахстана.