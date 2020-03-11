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Текслер: Что за проблема с ГОКом?

Общество
Сегодня, 18:00
Автор: 
Любовь Юрина

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил своим подчиненным разобраться с вопросом причастности АО «Учалинский ГОК» к ухудшению качества воды в Троицке в период паводка.

Сегодня, 11 марта, на совещании с главами вице-губернатор – министр общественной безопасности Олег Климов доложил о готовности региона к весеннему половодью.

Отвечая на вопрос губернатора о территориях с наибольшими рисками по качеству питьевой воды во время паводка, он сказал: «Две точки выстреливают периодически – Южноуральск и Троицк».

По словам вице-губернатора, «большая вода» в период паводка приносит к троицкому водозабору от башкирского Учалинского ГОКа соли тяжелых металлов и марганец.

«На наш взгляд самая большая проблема там - не очень квалифицированный персонал “Водоканала“. Это частная организация, которая взяла в аренду водозабор. Постоянно требуется помощь специалистов», - рассказал Олег Климов.

 По его словам, ежегодно региональный минстрой посылает в Троицк челябинских специалистов, чтобы наладить грамотную ритмичную работу. С вопросами подвоза воды в Троицке справляются, считает замгубернатора.

«На мой взгляд, Троицку нужно еще раз потренировать организацию, которая организует водоснабжение. При необходимости заслушать руководителей предприятия на городском КЧС, пригласить силовые структуры, в том числе и прокуратуру, если есть сомнения, что они (водоканал – прим. ред.) не подчиняются главе», - высказал свое мнение по данному вопросу Олег Климов.

Он также отметил, что в остальных муниципалитетах периодически отмечается кратковременное ухудшение качества воды, но областные структуры эти вопросы быстро решают и приводят в норму все показатели.

«Сергей Юрьевич, про ГОК подключитесь, - дал поручение Алексей Текслер, выслушав ответ Олега Климова. - Я не очень понял, что там за проблема с ГОКом? Если есть системные проблемы, то поднимайте этот вопрос и на уровне соседнего региона и выше. Если есть проблема, давайте реагировать».

Напомним, правительство региона уже направляло обращение в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру с просьбой проверить сточные Учалинского ГОКа. По мнению властей, именно сбросы с Учалинского ГОКа периодически становятся причиной ухудшения воды, подаваемой из разводящей сети городского водопровода в Троицке. ГОК отрицал свою причастность к ухудшению качества воды в городе.

Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
учалинский ГОК
питьевая вода
паводок
Троицк
Алексей Текслер
Олег Климов
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