Текслер: Для всех жителей Челябинской области как никогда важно сплотиться

Губернатор Алексей Текслер обратился к жителям Челябинской области после объявления частичной мобилизации в России. Глава региона отметил, что это необходимо сплотиться для защиты суверенитета, безопасности и территориальной целостности России, а также для поддержки народов Донбасса и освобожденных территорий Украины.

«Правительству региона и муниципалитетам необходимо мобилизовать свои усилия и ресурсы. Скорректировать свои планы, отменить отпуска и сосредоточиться на выполнении ключевых задач: это оказание всей необходимой помощи военным комиссариатам и призывным комиссиям, эта работа уже началась; и обеспечение бесперебойной работы стратегических предприятий и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Для всех жителей Челябинской области как никогда важно сплотиться – друг с другом и со всей страной. Приложить все усилия для того, чтобы обеспечить мирное будущее России и Южного Урала», - сказал Алексей Текслер.

Напомним, сегодня, 21 сентября, президент России объявил в стране частичную мобилизацию. Она коснется в основном кадровых военных, которые состоят в запасе.