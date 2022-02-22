Текслер поручил главам провести работу в семьях «групп риска» по профилактике пожаров

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципальных образований провести работу в семьях «групп риска» по профилактике пожароопасных ситуаций.

Об этом Алексей Текслер сказал сегодня, 22 февраля, на областном совещании с главами. Губернатор отметил, что анализ последних трагических случаев на пожарах, особенно с детьми, показал, что недоработок много. Он поручил усилить профилактику в семьях из «групп риска».

«Необходимо наладить практику профилактики пожаров и иных несчастных случаев с семьями из «групп риска». Работа должна быть системной, чтобы иметь возможность выявлять самые ранние признаки неблагополучия и любых угроз безопасности детей в таких семьях. Есть проблемные семьи, нужно посмотреть, что у них происходит непосредственно в квартирах и домах», - поручил Алексей Текслер.

Как сообщили в МЧС по Челябинской области, основная причина гибели людей – аварийный режим работы электрооборудования, старая электропроводка или неисправные печи.

«Работу по выявлению таких проблем нужно организовать. Необходимо будет выделить дополнительные денежные средства, будем вместе с вами будем их выделять, - сказал губернатор. - Поэтому и работу по осмотру групп риска, по постоянной профилактике и – самое главное – по устранению тех нарушений, которые есть по эксплуатации всех опасных инженерных сетей и оборудования, все это нужно исправлять. Другого варианта нет».

В Челябинской области за январь этого года в сравнении с январем прошлого года на пожарах погибло в два раза больше южноуральцев – 32 человека.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», наибольший рост случаев пожаров и гибели на них людей зафиксирован в Каслинском, Южноуральском, Аргаяшском, Октябрьском и Еткульском районах.

Чаще всего трагедия случалась в выходные и праздники в жилых домах, а также с людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения и во сне.

Вот только некоторые из последних пожаров, которые произошли в 2022 году:

В Карталинском районе сгорел двухэтажный дом. Погибла женщина.

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трехлетней девочки при пожаре в поселке Зауральский Еманжелинского района. Девочка находилась в комнате вместе с 11-месячной сестрой, которая госпитализирована в медицинское учреждение. Взрослых дома не было.

Аналогичная трагедия произошла в Южноуральске. В огне погиб трехлетний мальчик. Он также находился дома один.

В Озерске в ночном пожаре погибли три человека, пострадала беременная женщина

В Магнитогорске (Челябинская область) местный житель спас при пожаре 12-летнюю девочку. Она стояла на балконе и просила о помощи.

Пожарный из Златоуста спас женщину с грудным ребенком.