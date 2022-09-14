14.09.2022
Текслер утвердил структуру и штатную численность нового Главного управления
13.09.2022
На ПО «Маяк» в Озерске смена руководства
13.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 14 сентября (18+)
13.09.2022
В Озерске открылся медицинский класс
13.09.2022
После вмешательства прокуратуры в Сатке ликвидировали несанкционированную свалку
13.09.2022
Для школьников: в Доме актёра пройдёт кастинг в Театральную школу
Текслер утвердил структуру и штатную численность нового Главного управления
12.09.2022
Текслер: Ничего не мешает подключать объекты к теплу уже сейчас
12.09.2022
Коркинцы дали ясный сигнал Текслеру – объединение муниципалитетов нужно продолжить
12.09.2022
Алексий: Христорождественский собор в Челябинске станет украшением всего Урала
09.09.2022
Челябинка просит Алексея Текслера включиться в процесс ремонта трамвайных путей на Дзержинского
Коркинцы дали ясный сигнал Текслеру – объединение муниципалитетов нужно продолжить
12.09.2022
Алексий: Христорождественский собор в Челябинске станет украшением всего Урала
12.09.2022
Челябинск отметил славный праздник - День танкиста
11.09.2022
АФИША празднования 286-летия Челябинска на предстоящие выходные
09.09.2022
Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле
08.09.2022