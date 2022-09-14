Текслер утвердил структуру и штатную численность нового Главного управления

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил структуру и штатную численность созданного Главного управления государственного строительного надзора.

Соответствующее постановление глава региона подписал девятого сентября. Документ сегодня размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, постановление о создании новой структуры Алексей Текслер подписал 25 августа 2022 года.

Постановление утверждено положение о Главном управлении, его структура и штатная численность. В управлении будет работать 91 сотрудник, из них 37 человек – на должностях государственных и гражданских служащих.

У начальника управления будет один первый заместитель и два зама. Непосредственно руководителю будет подчиняться два отдела – отдел бухгалтерского учета, финансов и отчетности и отдел государственной службы и кадров. У первого зама в подчинении будет пять отделов, у одного зама - шесть отделов, у другого – два.

Алексей Текслер также подписал постановление, которым корректируется штатная численность Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» (ГЖИ): 76 единиц, в том числе 41 – государственных и гражданских служащих.