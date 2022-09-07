Трасса Челябинск-Екатеринбург стала четырехполосной

Участок федеральной автомобильной трассы М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом стал четырехполосным на протяжении 40 километров.

В четверг, восьмого сентября, состоится торжественное мероприятие, посвященное вводу в эксплуатацию участка автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа ‒ Челябинск (км 79 ‒ км 121 ), сообщает УпрДор «Южный Урал».

До настоящего времени на данном участке трафик с четырёх полос попадал в «бутылочное горлышко» двухполосной дороги. «С проведением капитального ремонта на данном участке весь маршрут по М-5 от Челябинска до Екатеринбурга будет иметь четыре полосы движения», - подчеркнули в УпрДор.

В мероприятии примут участие руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, министр дорожного хозяйства и транспорта субъекта Алексей Нечаев и начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.

По телемосту из Москвы планируется участие министра транспорта Российской Федерации Виталия Савельева.

Напомним, контракт на ремонт 40-километрового отрезка федеральной дороги Челябинск – граница Свердловской области был заключен в 2020 году.

Планировалось завершить все работы в течение трех лет, но удалось проводить их с опережением графика.

По данным УпрДор «Южный Урал», в первый год было приведено в нормативное состояние 12,4 километра дороги вместо запланированных восьми километров.

В 2021 году отремонтировано 19 километров трассы от Караболки до Тюбука, что 2,2 раза превышает план (8,8 километра).

В 2022 году отремонтировано девять километров. В марте 2022 года вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства заверил главу государства, что все работы по расширению трассы Екатеринбург-Челябинск будут завершены в ближайшие месяцы. Дорожники, как и обещали, выполнили все работы к осени.