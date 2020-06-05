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У двух сотрудников психоневрологического интерната в Каслинском районе выявлен коронавирус

Общество
Сегодня, 15:09
Автор: 
Олеся Денисова

У двух сотрудников психоневрологического интерната в Каслинском муниципальном районе (Челябинская область) получен положительный тест на коронавирусную инфекцию.

«Выявлены всего два положительных результата тестов на CОVID-19 у сотрудников психоневрологического интерната с. Черкаскуль», - сообщает районная больница города Касли. Всего было осмотрено и протестировано 287 человек, в том числе сотрудников и проживающих в интернате.

«Психоневрологический интернат в Черкаскуле находится в режиме превентивной изоляции (наряду с еще 29 учреждениями соцзащиты региона), - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» министр социальных отношений Ирина Буторина. - В ходе проведения очередных тестов перед заходом на новую смену были выявлены положительные результаты на коронавирус у двух сотрудников».

Министр напомнила, что тестирование сотрудников перед заходом на новую смену и проводится с целью выявления инфицированных и не допущения распространения инфекции в учреждениях социальной защиты.

Во всех учреждениях, находящихся на превентивной изоляции, во всех сменах ведется обязательное медицинское наблюдение за состоянием здоровья всех сотрудников и всех подопечных, независимо от случаев выявления или не выявления заболевших.

По информации ГБУЗ «Районная больница г. Касли», в психоневрологическом интернате Черкускуля находятся под особым медицинским наблюдением 56 сотрудников и 423 проживающих.

Всего в Каслинском районе по состоянию на пятое июня госпитализировано 13 жителей, из них у сем человек коронавирус подтвержден, шесть человек - носители. Плюс ожидаются результаты еще пяти человек. Контактные по CОVID-19 – 27 человек.

На долечивании находятся 9 больных из инфекционного госпиталя ЦГБ г. Кыштыма.

В Челябинской области за весь период пандемии подтверждено 3 тысячи 600 случаев коронавирусной инфекции, в том числе за последние сутки – 131. Умерло 52 человека.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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