У новой старой остановки в челябинском Чурилово наконец-то появилась крыша

Председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров сдержал данное обещание довести до ума остановку общественного транспорта на улице Трашутина в поселке Чурилово. Теперь остановка и с крышей, и со скамейкой.

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Напомним, первым на проблему обратил внимание эксперт Общественной палаты Челябинской области Константин Лопин, который сообщил, что конструкция старая, облезлая, исписанная, местами - ржавая, обклеенная объявлениями.

Он рассказал, что чудо-остановку на Трашутина установили 17-го июня. Жители Чурилово предположили, что конструкция – бывшая в употреблении. Люди были уверены, что ее демонтировали в другом месте, а потом «подарили» им, чуриловцам, достав из закромов.

На следующий день после установки, вечером 18-го июня, остановку помыли. А Ринат Кучитаров, отвечая на вопрос агентства «Урал-пресс-информ», будет ли приведена в порядок новая старая остановка, пообещал, что ее и от надписей очистят, и от объявлений, а также покрасят.

Прошло три недели, а конструкция так и осталась стоять облезлой, непокрашенной, без крыши и скамейки. Константин Лопин поделился с агентством «Урал-пресс-информ» новой серией снимков этой «замечательной» конструкции, а агентство сообщило Ринату Галиевичу об обидах чуриловцев на представителей власти, установивших в микрорайоне неполноценную остановку и забывших о ней.

Председатель КДХ еще раз пообещал, что остановку доделают. И вот свершилось! Сегодня, 12-го июля, у нее появилась крыша. А еще несколькими днями ранее – была установлена скамейка. Теперь горожане не промокнут, ожидая транспорт во время дождя, и смогут наконец присесть на дорожку.

От надписей остановку, правда, не помыли, однако в Челябинске, где очень активно орудуют вандалы-живописцы, разрисовывая каракулями какие угодно поверхности, на месте закрашенных надписей с большой долей вероятности появились бы свежие автографы неизвестных художников, так что, быть может, наличие старых надписей как раз таки защищает остановку от появления новых.