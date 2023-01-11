11.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 12 января (18+)
11.01.2023
Фальсификаторов масла в Челябинской области выявил искусственный интеллект
11.01.2023
В Чесменском районе сиротам выдали квартиры с утеплением коробками из-под сока
11.01.2023
Областная больница Троицка пополнилась оборудованием и кадрами
11.01.2023
Что жители Челябинской области больше всего закупали в новогодние праздники
11.01.2023
Исполняющий обязанности ректора ЮУрГУ исполнит желания
У всех новорожденных Челябинской области берут анализы из пятки, чтобы выявить наследственные заболевания
30.12.2022
Врачи клиники ЮУГМУ спасли пожилую челябинку с опухолью и заболеванием сердца
28.12.2022
Новорожденным «декабрятам» Челябинска связали новогодние костюмы
22.12.2022
Врачи клиники ЮУГМУ вернули юному трубачу возможность свободно дышать
01.12.2022
Клиника Южно-Уральского государственного медуниверситета отмечает 75-летний юбилей
Правительство Челябинской области обжалует арест 131 квартиры, полученной в дар от АИРа
10.01.2023
Челябинская область сыграет в интеллектуальный квиз в день 120-летия Курчатова
10.01.2023
Страховые пенсии южноуральцев увеличились с первого января
10.01.2023
Челябинцам не удалось оспорить решение мэрии об изменении границ леса
09.01.2023
Мороз отменил занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Копейска
09.01.2023