Участники СВО из Магнитогорска передали слова благодарности

Бойцы магнитогорского ОМОН «Сталь» управления Росгвардии по Челябинской области (участники СВО) передали слова благодарности горожанам за их поддержку и помощь.

Росгвардейцы встретили земляков из магнитогорской общественной организации «Ветеранов Афганистана и Чечни», доставлявших гуманитарные грузы для жителей ДНР и ЛНР, а также мобилизованных магнитогорцев.

«Благодарим каждого горожанина за помощь и поддержку. Мы знаем, что вы нас ждете, что переживаете, для нас это важно», - говорится в сообщении.

Всего из Магнитогорска уже было отправлено четыре подобных гуманитарных конвоя на сумму более 13 миллионов рублей.