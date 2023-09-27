УКВЗ изготовит еще 11 новых трамваев для Челябинска

АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (УКВЗ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») поставит еще 11 новых полностью низкопольных односекционных трамвайных вагонов в Челябинск.

УКВЗ был единственным участником электронного аукциона на поставку в Челябинск очередной партии трамваев. Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика, заявка единственного участника признана соответствующей требования. После проверки документов контракт будет заключен с победителем, УКВЗ, по начальной (максимальной) цене - 814 миллионов рублей.

Новые трамвайные вагоны для Челябинска будут произведены и поставлены в течение 2023-2024 годов, сообщили в УКВЗ.

Вагоны имеют 100% низкий уровень пола, могут эксплуатироваться по системе многих единиц, оснащены интеллектуальной системой контроля за состоянием водителя. Для пассажиров предусмотрены бесплатный Wi-Fi и зарядки для гаджетов. Трамваи будут зеленого цвета (выбран по результатам общественного голосования, проведённого в июне 2019 года). Год выпуска – не ранее 2023.

Напомним, в 2023 году Усть-Катавский вагоностроительный завод поставит в областной центр 74 новых трамвайных вагона по двум контрактам на общую сумму 5,74 миллиарда рублей.

По состоянию на первое сентября 2023 года в Челябинск поступила первая партия - 41 новый низкопольный вагон модели 71-628-01 производства УКВЗ. В новой поставке увеличено число мест для сидения - с 33 до 38. В настоящее время завод выполняет второй контракт на поставку в город 33 вагонов той же модели.

В 2022 году УКВЗ произвел и поставил в Челябинск 30 низкопольных трамвайных вагонов модели 71-628-01.

В 2021 году Челябинск получил 30 новых трамваев (частично низкопольных вагонов модели 71-623-04) на общую сумму один миллиард 59 миллионов рублей, которые поставило ООО «Торговый дом «Синара-Транспортные Машины» («СТМ»).

В УКВЗ уточнили, в 2021-2022 годах УКВЗ изготовил 60 односекционных трамвайных вагонов для столицы Южного Урала.

Всего на текущий момент УКВЗ поставил в Челябинск 101 новый трамвайный вагон с кондиционером и низким полом. Весь новый транспорт оборудован: валидаторами, датчиками пассажиропотока, кнопками адресного открытия дверей, USB-розетками, кондиционерами, видеонаблюдением, а также доступен для маломобильных пассажиров.