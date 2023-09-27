27.09.2023
Челябинский драматург покажет москвичам окопную правду
27.09.2023
Южноуральские боксеры завоевали две медали международного турнира
27.09.2023
В Магнитогорске введен единый проездной на трамвай и автобус
27.09.2023
Велосипед и телефон за один день - челябинские оперативники задержали злоумышленницу
27.09.2023
В Челябинск на премьеру фильма «Повелитель ветра» приедет Федор Бондарчук
27.09.2023
В челябинском Саду Победы завершают обустройство площадки для четвероногих
УКВЗ изготовит еще 11 новых трамваев для Челябинска
08.09.2023
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
17.02.2023
УКВЗ начал поставку новых трамваев в Челябинск из первой партии 2023 года
24.10.2022
УКВЗ поставит 74 новых трамвая для Челябинска в 2023 году
01.09.2022
Первого сентября по улицам Челябинска стали курсировать еще два новых трамвая
Православные отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
27.09.2023
Губернатор призвал южноуральцев выбрать дорожные приоритеты на 2024 год
26.09.2023
Челябинский собор Рождества Христова станет точкой духовного притяжения
25.09.2023
В Челябинске открылся после ремонта самый крупный муниципальный военкомат
25.09.2023
В Челябинской области стартовала акция по обмену монет на банкноты
25.09.2023