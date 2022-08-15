15.08.2022
Полицейские Челябинска задержали ОПГ, специализирующуюся на краже дизельного топлива
15.08.2022
На курорте «Солнечная долина» состоялся фестиваль йоги и музыки
15.08.2022
Челябинская область запустила сервис по карте болельщика
15.08.2022
В Пластовском районе жена «сдала» гражданского мужа судебным приставам
15.08.2022
Главный полицейский Челябинска остался недоволен количеством добровольных дружин
15.08.2022
Упражнения для координации движений
Физкультминутка
Упражнения для координации движений
05.08.2022
Система 500 приседаний
29.07.2022
Упражнения средней сложности для ног
22.07.2022
Упражнения средней сложности для рук
15.07.2022
Упражнения для стоп
Челябинцы требуют признать незаконным неопубликованное распоряжение мэрии об изменении границ леса
12.08.2022
Замминистра здравоохранения Челябинской области отправлен в отставку
12.08.2022
В Карталинском районе введен особый противопожарный режим
11.08.2022
Литр молока в Челябинской области за год подорожал на 14 рублей
11.08.2022
История материнской любви, обернувшаяся предательством и судом
10.08.2022