Упражнения средней сложности для ног

Пожалуй, для многих недостаток движения является серьёзной проблемой.

И если на Урале более благосклонны к ограничениям по выходу из дома, то в некоторых уголках страны данный вопрос стоит достаточно остро.

Разновидность приседаний, показанная в видео, необычна, но очень эффективна. Упражнение взято из методики под названием «Исцеляющий импульс».

Демонстрирует и комментирует упражнения подполковник запаса, ветеран боевых действий Антон Гончаров, он ведёт свой телеграм-канал «Записки подполковника»