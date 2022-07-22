Упражнения средней сложности для рук

В этой физкультминутке показано упражнение на загрузку рук в домашних условиях без вспомогательных упражнений.

Это одно из самых эффективных упражнений для рук с использованием самосопротивления. Практикуйте и восполняйте недостающую вам активность.

Демонстрирует и комментирует упражнения подполковник запаса, ветеран боевых действий Антон Гончаров, он ведёт свой телеграм-канал «Записки подполковника»: