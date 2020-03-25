ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В 2020 году Тотальный диктант перенесли на осень из-за пандемии коронавируса

Общество
Сегодня, 21:00
Автор: 
Олеся Денисова

В этом году впервые за 17 лет Тотальный диктант состоится осенью, а не весной. Сроки проведения всемирной просветительской акции перенесли с четвертого апреля на 17 октября в связи с пандемией коронавируса.

Повторные курсы подготовки к написанию Тотальной диктанта в офлайн- и онлайн-формате начнутся с середины сентября. Восьмого октября откроется регистрация на площадки акции по всему миру.

Поскольку многие участники Тотального диктанта ждали акции именно четвертого апреля, организаторы решили не оставлять поклонников проекта в одиночестве и провести в этот день семичасовой онлайн-марафон, посвященный русскому языку.

Участников ждет шесть актуальных лекций от экспертов и приглашенных гостей Тотального диктанта: Антона Сомина, Светланы Друговейко-Должанской, Ольги Северской, Киры Дружининой, Ильи Стахеева и Галины Юзефович.

Все желающие смогут написать демо-диктант «Время, вперед!» авторства Андрея Геласимова и сразу провести работу над ошибками вместе с председателем Филологического совета Тотального диктанта Владимиром Пахомовым. Гостями студии станут Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко (группа «Ундервуд»), автор YouTube-канала «Читалочка» Полина Парс, а также автор Тотального диктанта-2020 Андрей Герасимов.

Как напоминают в пресс-службе челябинской мэрии, в столице Южного Урала в 2020 году акция пройдет в девятый раз.

 

9

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Общество
05.04.19 11:33
Жителей Челябинска ждет «Тотальный диктант» в историческом музее
Общество
20.03.19 10:19
В Челябинск прибудут автоколонна Тотального диктанта и волшебные ручки
Общество
11.10.18 17:12
Тотальный диктант подарит двум Америкам свою четвертую часть
Общество
25.07.18 16:02
В Челябинске появится первая в России аллея Тотального диктанта
Сегодня, 19:32
Максимальный размер пособия по безработице увеличат в 1,5 раза
Сегодня, 19:26
Семьям, имеющим право на маткапитал, будут выплачивать по пять тысяч дополнительно
Сегодня, 19:06
Голосование за поправки в Конституцию перенесено
Сегодня, 16:46
Челябинское УФАС выявило нарушения при проведении аукциона на содержание безнадзорных животных
Сегодня, 13:27
Жители Челябинской области редко жалуются в УФАС на рост стоимости продуктов
Сегодня, 12:46
Самоизоляция больных в Челябинске под контролем полицейских
Сегодня, 12:01
В Челябинской области планируют закрыть кинотеатры и досуговые заведения
Сегодня, 11:31
В Челябинской области насчитали 236 жителей старше ста лет
Сегодня, 11:10
Легких пациентов с коронавирусом разрешили лечить на дому
Сегодня, 10:44
Южноуральцев, вернувшихся из-за границы, будут проверять на коронавирус в аэропорту
Общество
Сегодня, 20:43
В южноуральских школах ввели карантин
Федерация
Сегодня, 18:36
Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей
Новости
Сегодня, 16:46
Общество
Челябинское УФАС выявило нарушения при проведении аукциона на содержание безнадзорных животных
Сегодня, 12:50
Экономика
О мерах антикризисной поддержки малого и среднего бизнеса узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Сегодня, 12:35
Происшествия
За пару дней южноуральцы "подарили" мошенникам два миллиона рублей
Вчера, 22:43
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 25 марта
Вчера, 18:28
Происшествия
Челябинцев, избивших судебного пристава, суд оставил на свободе
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 16:46
Общество
Челябинское УФАС выявило нарушения при проведении аукциона на содержание безнадзорных животных
Вчера, 22:43
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 25 марта
Вчера, 18:03
Общество
Челябинская область становится все более привлекательной для мигрантов
Вчера, 15:06
Общество
Челябинская полиция дезинфицирует себя после каждого посетителя
Вчера, 15:00
Общество
Южноуральцам советуют пока не посещать налоговые инспекции
Теги
Тотальный диктант
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика