В 2020 году Тотальный диктант перенесли на осень из-за пандемии коронавируса

В этом году впервые за 17 лет Тотальный диктант состоится осенью, а не весной. Сроки проведения всемирной просветительской акции перенесли с четвертого апреля на 17 октября в связи с пандемией коронавируса.

Повторные курсы подготовки к написанию Тотальной диктанта в офлайн- и онлайн-формате начнутся с середины сентября. Восьмого октября откроется регистрация на площадки акции по всему миру.

Поскольку многие участники Тотального диктанта ждали акции именно четвертого апреля, организаторы решили не оставлять поклонников проекта в одиночестве и провести в этот день семичасовой онлайн-марафон, посвященный русскому языку.

Участников ждет шесть актуальных лекций от экспертов и приглашенных гостей Тотального диктанта: Антона Сомина, Светланы Друговейко-Должанской, Ольги Северской, Киры Дружининой, Ильи Стахеева и Галины Юзефович.

Все желающие смогут написать демо-диктант «Время, вперед!» авторства Андрея Геласимова и сразу провести работу над ошибками вместе с председателем Филологического совета Тотального диктанта Владимиром Пахомовым. Гостями студии станут Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко (группа «Ундервуд»), автор YouTube-канала «Читалочка» Полина Парс, а также автор Тотального диктанта-2020 Андрей Герасимов.

Как напоминают в пресс-службе челябинской мэрии, в столице Южного Урала в 2020 году акция пройдет в девятый раз.

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