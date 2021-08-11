В 2021 году более 300 южноуральских семей воспользовались региональным маткапиталом

В Челябинской области расширили возможности использования регионального материнского капитала многодетными семьями. Депутаты Законодательного собрания региона регулярно контролируют исполнение соответствующего закона и обсуждают с жителями его реализацию на практике.

«Закон о региональном материнском капитале был принят в 2012 году, но в 2020 году в него были внесены серьезные изменения», - отметил председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания Сергей Буяков.

Региональный материнский капитал могут получить семьи области после рождения третьего или последующего ребенка, если их среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума. На сегодня это 24 тысячи 64 рубля.

В январе 2020 года по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера размер маткапитала был увеличен практически в два раза - с 63 тысяч до 100 тысяч рублей и он ежегодно индексируется. В 2021 году он равен 104 тысячи рублей.

После встреч депутатов ЗСО с жителями были внесены предложения расширить возможности использования маткапитала. Губернатор поддержал инициативы парламентариев. В августе 2020 года были внесены соответствующие поправки в областной закон.

«Сейчас региональный материнский капитал можно направлять на решение жилищных и бытовых вопросов, таких как приобретение газового оборудования, систем водоснабжения и водоотведения. Появилась возможность приобретать на средства материнского капитала садовые участки. Это настоящая помощь многодетным семьям, которые нуждаются в поддержке», - отметил председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания Сергей Буяков.

На сегодня средства регионального материнского капитала можно направить на социальную адаптацию детей-инвалидов, образование, медицинские услуги, погашение кредитов на жилье, а также ремонт и самостоятельное строительство, включая подключение постройки к газо- и водоснабжению, а также на покупку дач, садовых и огородных наделов.

«Порядка 1000 семей воспользовались средствами регионального материнского капитала в прошлом году. В этом году уже порядка 300 многодетных семей реализовали свое право на его получение», - рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Для покупки садового участка за счет средств маткапитала должно быть выполнено два условия: участок обязательно должен быть на территории Челябинской области, а младший ребенок в семье должен достичь трехлетнего возраста.

В многодетной семье Аникеевых воспитывается шестеро детей, старшему исполнилось 23 года, а младшему еще один год восемь месяцев. Благодаря региональному материнскому капиталу семья смогла исполнить свою мечту и приобрести садовый участок с небольшим домиком в городе Копейске. «В моей семье в детстве был сад, и я знаю, как выращивать овощи, фрукты и ягоды. Когда узнали, что появилась возможность направить региональный материнский капитал на приобретение дачного участка, то сразу же приняли решение. В декабре купили шесть соток земли, дети с удовольствием нам помогают, дышат свежим воздухом, едят свежие ягоды, - поделилась многодетная мама Евгения Аникеева. -В этом году установили забор, а в планах на следующий год – поменять крышу на доме, мечтаем и о бане. Осенью будем делать перепланировку, уже решили, где что посадим».

СПРАВКА

Изначально региональный материнский капитал можно было использовать по двум направлениям: на получение образования ребенком (детьми) и оплату медицинских услуг, оказываемых родителю и ребенку (детям), в случае необходимости получения ими медицинской помощи.

В сентябре 2019 года по инициативе главы региона Алексея Текслера депутаты Законодательного Собрания Челябинской области добавили еще два направления: погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по кредитному договору или договору займа, в том числе ипотечного обязательства; а такжприобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

В июне 2020 года вновь расширили возможности использования средств регкапитала. Это направление средств на:

- строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию), в том числе по договору строительного подряда;

- подключение (технологическое присоединение) объекта индивидуального жилищного строительства к сети газораспределения, централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, устройство бытовых колодцев и скважин для целей водоснабжения объекта индивидуального жилищного строительства.

В августе 2020 года депутаты одобрили в трех чтениях новое, седьмое по счету направление использования средств регкапитала, – приобретение садовых или огородных земельных участков, а также садовых домов.

Согласно установленному законом порядку в общем случае распорядиться средствами регкапитала можно не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей.

Из этого правила сделаны исключения: получить средства регкапитала можно по истечении шести месяцев со дня рождения (усыновления) третьего ребенка в случае направления их на цели:

погашения основного долга и уплату процентов на приобретение (строительство) жилья по кредитным договорам, ипотеке или займу;

строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства;

подключения (технологического присоединения) объекта индивидуального жилищного строительства к оговоренных законом сетям коммуникаций;

приобретения товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Обратиться за получением регионального материнского капитала семья может в управление социальной защиты населения по месту жительства, через многофункциональные центры, по почте или на портале Госуслуг.