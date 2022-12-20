20.12.2022
«Динамо-Уралочка» из Златоуста победно стартовала в Суперлиге
20.12.2022
Дело о смерти мужчин в больнице Еманжелинска на личном контроле Бастрыкина
20.12.2022
Поддержка участников СВО и семей с детьми: «Единая Россия» подвела итоги законодательной работы в 2022 году
20.12.2022
В Ленинском районе Челябинска закрыли движение трамваев
20.12.2022
В 2022 году уже 19,8 тысячи семей оформили сертификат на маткапитал
20.12.2022
Работникам IТ-сферы в Челябинской области будут компенсировать часть процентной ставки по ипотеке
В 2022 году уже 19,8 тысячи семей оформили сертификат на маткапитал
31.10.2022
Жительница Еманжелинска получила материнский капитал на несуществующего ребенка
21.10.2022
Правительство расширило возможности использования маткапитала
29.09.2022
Маткапитал на второго ребенка в 2023 году увеличат до почти 780 тысяч рублей
25.08.2022
В Челябинской области расширили возможности использования областного маткапитала
В Челябинске дорожники переведены на усиленный режим работы
19.12.2022
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
17.12.2022
Участник СВО Бенес Айо – о сегодняшней военной обстановке
17.12.2022
Муниципалитеты Челябинской области получили 55 новых школьных автобусов
16.12.2022
Радмила Тонкович: Западу не перечеркнуть вековое братство Сербии и России
15.12.2022