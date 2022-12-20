В 2022 году уже 19,8 тысячи семей оформили сертификат на маткапитал

С начала 2022 года в Челябинской области 19,8 тысячи семей оформили сертификат на материнский капитал, из них более 17 тысяч получили его в беззаявительном порядке. Информация о получении материнского сертификата для таких семей была направлена в Личный кабинет мамы на портале государственных услуг, сообщает региональное отделение пенсионного фонда.

В 2022 году семья, в которой второй, третий или последующий ребенок был рожден (усыновлен) до 31 декабря 2019 года, сможет претендовать на маткапитал в размере 524 тысячи 527 рублей 90 копеек. Аналогичный размер материнского капитала предусмотрен и для семей, в которых первенец был рожден (усыновлен) после первого января 2020 года (в случае рождения второго ребенка после этой даты, размер капитала увеличится на 168 тысяч 616 рублей 20 копеек).

Если второй или последующие дети родились (были усыновлены) после первого января 2020 года, а семья не получала маткапитал за первенца, то его размер составит 693 тысячи 144 рубль 10 копеек.

Средства материнского капитала можно использовать на:

- улучшение жилищных условий,

- образование детей, социальная.

- адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов,

- накопительную пенсию мамы,

- оформление ежемесячной выплаты из средств капитала.

В Отделении ФМР по Челябинской области отметили, что на маткапитал могут претендовать и отцы, которые подходят под определенные критерии. Так в 2022 году сертификат оформили 23 семьи, в которых отцы воспитывают детей в одиночку.