В 2022-м граждане покидали Челябинскую область ради Казахстана куда чаще, чем годом ранее

В 2022 году граждане покидали Челябинскую области ради Казахстана гораздо чаще, чем в 2021-м. Об этом свидетельствует официальная статистика.

Так, по данным Челябинскстата, в текущем году (в период с января по сентябрь включительно) из Казахстана на Южный Урал прибыло 3744 человека, а уехало туда – 4729 (таким образом, миграционная убыль по данному направлению составила 985 человек).

Для сравнения, в 2021 году в Челябинскую область из Казахстана прибыло 3673 человека, а отправилось туда – лишь 1754 (миграционный прирост составил 1928 человек).

В текущем году ухудшились показатели миграционной привлекательности Челябинской области и для Азербайджана (в сравнении с 2021 годом снизился миграционный прирост), очень ощутимо – для Армении (был прирост, стало снижение), Беларуси (в эту дружественную России страну из Челябинской области в текущем году уезжали чаще, чем в прошлом), для Киргизии, Молдовы. Таджикистан в 2022-м показал миграционный прирост (несмотря на то, что в этом году из Челябинской области туда уехало больше человек, чем в прошлом, но при этом и прибыло оттуда в наш регион значительно большее число граждан, чем в 2021 году).

Что касается дальнего зарубежья (выше были названы страны СНГ), то в нынешнем году из Челябинской области граждане стали реже уезжать в Германию, а вот в Грузию и Китай – значительно чаще.

В целом показатели международной миграции с января по сентябрь 2022 года для Челябинской области следующие: прибыло в регион из других государств 12014 человек, выбыло - 11613 (миграционный прирост составил 401 человека). В 2021 году в Челябинскую область прибыло 9822 человек, выбыло - 4253 (миграционная прибыль достигла 5569 человек).

В том числе из стран СНГ в 2022 году на Южный Урал приехало 11472 человека, а покинуло ее пределы, отправившись в страны-участницы Содружества Независимых Государств - 10924 (миграционный прирост составил 548 человек). В 2021 году из стран СНГ в Челябинскую область прибыло 9340 человек, а уехало туда – лишь 3938 (миграционный прирост составил 5402 человека).

Со странами дальнего зарубежья ситуация такая. В 2022 году оттуда в Челябинскую область прибыло 542 человека, а выбыло - 689 (миграционная убыль составила 147 человек). А в 2021 году на Южный Урал из дальнего зарубежья приехало 482 человека, а отправилось в эти государства – 315 (миграционный прирост составил 167 человек).

Если говорить о миграционной ситуации в целом, то Челябинскую область в период с января по сентябрь текущего года прибыло 66424 человека, покинуло ее пределы 67027 человек. Таким образом, снижение миграционного прироста составило 603 человека.

За аналогичный период 2021 года в регион прибыло 67629 человек, выбыло - 65764 (прирост составил 1865 человек).

Из других регионов России в Челябинскую область в 2022 году прибыло 54410 человека, а уехало в другие территории страны - 55414 (миграционная убыль составила 1004 человека).

В 2021 году на Южный Урал из других субъектов Российской Федерации приехало 57807 человек, а разъехалось по стране - 61511 (миграционная убыль составила 3704 человека).

Отметим, все цифры приведены за период с января по сентябрь.