В 2023 году первым зарегистрированным в Челябинской области новорожденным стал Лев

Первым новорожденным Челябинской области, зарегистрированным в регионе в 2023 году, стал маленький Лев, появившийся на свет в Пластовском муниципальном районе.

Лева – второй ребенок в семье Виталия и Елены, у него есть старший брат. Свидетельство о рождении сына счастливым родителям в торжественной обстановке вручили сотрудники районного отдела ЗАГС.

В общей сложности в первый рабочий день нового года, третьего января, органы ЗАГС Челябинской области зарегистрировали рождение 21-го нового гражданина Российской Федерации.

Интересно, что имя Лев вошло в десятку самых популярных мужских имен ушедшего года – наряду с именами Максим, Матвей, Тимофей, Роман, Марк, Иван. Тройку лидеров в 2022 году возглавили Михаил, Александр и Артем – именно так южноуральские мамы и папы называли своих новорожденных сыновей чаще всего.

Что касается женских имен, то в прошлом году равных по популярности в регионе не оказалось Софии, Еве и Марии. Также в ТОП-10 девичьих имен вошли Виктория, Анна, Полина, Алиса, Варвара, Валерия и Дарья.

Как отмечают в госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области, в минувшем году сотрудники его районных отделов зарегистрировали 31 тысячу 194 рождения детей.