В 2023 году в Челябинской области уже ввели три школы, достроят до конца года еще четыре

В Челябинской области до конца 2023 года достроят и откроют четыре новые школы. Три общеобразовательных учреждениях в этом году уже распахнули двери для учеников.

«В 2023 уже ввели три новые школы, еще четыре построим до конца года», - рассказал о планах губернатор Алексей Текслер на своей странице в соцсетях.

Как уточнили агентству в минобрнауки региона, в текущем году ввели в эксплуатацию школу на 1000 мест в поселке Тугайкуль (Копейск), первый в регионе общеобразовательный IT-лицей на 1100 мест в загородном микрорайоне «Твоя Привилегия» (поселок Западный, Сосновский район, пригород Челябинска) и новое здание пристроя к школе № 2 Пласта.

До конца года планируется достроить еще четыре школы. В микрорайоне «Вишневая горка» (Сосновский район, Кременкульское сельское поселение, поселок Западный, недалеко от Челябинска) должны завершить строительство долгожданной школы на 1100 мест. Сегодня дети из многочисленных, активно строящихся микрорайонов п. Западный ездят на учебу школьным автобусом в поселок Садовый, деревню Малиновка, село Кременкуль. В прошлом году у губернатора возникли вопросы по темпам возведения этого объекта (подрядчик - «Строймеханизация»). Алексей Текслер поручил сдать объект в июле 2023 года, чтобы с первого сентября начать учебный процесс.

Кроме того, намечено построить корпус школы на 300 мест в поселке Увельский Увельского муниципального района.

В планах завершить реконструкцию зданий двух учебных заведений - Каслинской школы №25» на 199 мест и школы в с. Айлино Саткинского района (под школу-детский сад - 155 школьных+80 дошкольных мест). В Айлино работы начались еще в мае 2021 года, а сроки сдачи постоянно переносили.

В регионе начали строить еще четыре школы. «Начали строить четыре новых школы с использованием современных механизмов финансирования», - рассказал Алексей Текслер.

Начали строить четыре общеобразовательные школы по концессионному соглашению: две школы каждая на 1100 мест в Центральном районе Челябинска (в микрорайоне № 33 и в микрорайоне № 34), школа на 1520 мест в микрорайоне №20 Челябинска и школа на 1224 места в микрорайоне №147 Магнитогорска.