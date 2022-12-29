В агентство «Урал-пресс-информ» пришел «полицейский» Дед Мороз

Полицейские Челябинска продолжают акцию «Полицейский Дед Мороз». Сегодня, 29 декабря, главный зимний волшебник и его внучка с сапогом, полным подарков, наведались в гости к агентству «Урал-пресс-информ».

В роли Деда Мороза и Снегурочки выступили сотрудники пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова и Андрей Яценко. Они поздравили журналистов с наступающим - долгожданным и самым любимым - праздником.

«Мы благодарны Вам за сотрудничество и объективное освещение деятельности полиции. Желаем здоровья и процветания», - сказали гости.

Полицейские в новогодних нарядах постарались подарить частичку радости и волшебного настроения журналистам и попросили их прочитать стихи, с которыми дети обычно выступают перед Дедом Морозом. Журналисты и их дети охотно выполнили задание волшебников и получили сладкие подарки.

Не забыли сотрудники полиции и о долге службы: раздали всем сотрудникам редакции профилактические листовки и рассказали о наиболее распространенных схемах мошенничеств, о том, как распознать злоумышленника и не попасться на его уловки.

Сотрудники «Урал-пресс-информа» от души благодарили «полицейского» Деда Мороза и Снегурочку за подаренное ощущение новогоднего праздника.