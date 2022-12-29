29.12.2022
В агентство «Урал-пресс-информ» пришел «полицейский» Дед Мороз
29.12.2022
В пятницу в Челябинской области будет облачно
29.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 30 декабря (18+)
29.12.2022
В новом году 130-й автобус будет заезжать еще в два поселка Сосновского района
29.12.2022
Агата Ткачева исполнила мечту шестилетней жительницы ДНР
29.12.2022
Челябинская область находится во власти антициклона
В агентство «Урал-пресс-информ» пришел «полицейский» Дед Мороз
29.12.2022
Челябинец «заложил» машину, чтобы отдать миллион аферистам
22.12.2022
В Челябинской области открыли первый модульный участковый пункт полиции
06.12.2022
Минус два нелегальных пункта приема металлолома в Челябинске
30.11.2022
Полицейские Челябинска накрыли подпольный игорный клуб
Вектор внешней активности ЮУрГУ может развернуться на Азию и Восток
28.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска могут отправить под домашний арест
27.12.2022
Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела
26.12.2022
На фоне СВО в Челябинской области вырос уровень активности деструктивных элементов
25.12.2022