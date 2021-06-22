В автобусах и трамваях Челябинска появились рециркуляторы воздуха

В общественном транспорте Челябинска продолжают устанавливать приборы для очистки воздуха. Устройства действуют по принципу камер бактерицидной обработки при помощи УФ-излучения, сообщили в администрации города.

Дезинфекция поручней, ручек дверей по рекомендации Роспотребнадзора проводится второй год. Такие процедуры в обязательном порядке проводятся как во всех депо, так и на конечных пунктах электротранспорта.

«Кроме того, в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции, в салонах городского электронспорта начали устанавливать рециркуляторы для очистки и обеззараживания воздуха. Первые 26 приборов уже функционируют в трамваях на 9-ти маршрутах: № 3, №65, №6, №7, №8, №15, №16, №18, №22», - перечислили в городской мэрии.

Такие меры, по данным «ЧелябГЭТ», позволят снизить риск заражения ковидом пассажиров и кондукторов.

Такие же приборы уже установлены в автобусах №4, №64, №31, №71 и №34.