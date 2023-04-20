В «Белом Хуторе», «Просторах» и «Привилегии» расширили каналы связи

Национальный провайдер «Ростелеком» в два раза расширил пропускные каналы связи в коттеджных поселках «Белый Хутор», «Просторы» и «Привилегия» в западной части Челябинска. Теперь более 5 000 жителей этих территорий могут пользоваться интернетом и различными цифровыми сервисами с еще большей скоростью и комфортом.

— В городских спальных районах пиковые нагрузки на сетях наблюдаются, как правило, в период с 20 до 22 часов. После рабочего дня жители массово выходят в интернет, чтобы посмотреть сериал, поиграть в онлайн-игры или пообщаться с друзьями и близкими. Чтобы скоростной интернет, интерактивное телевидение и другие цифровые услуги стали быстрее и доступнее для жителей спальных поселков, «Ростелеком» провел масштабную оптимизацию центрального узла связи. В результате скорость передачи данных канала значительно увеличилась, что позволяет нашим клиентам прокачивать в два раза больше трафика, − прокомментировал директор Челябинского филиала «Ростелеком» Евгений Макагонов.

Компания строит и модернизирует сети связи в Челябинской области по инновационной технологии «оптика в квартиру». В процессе работы специалисты заводят оптоволоконный кабель непосредственно в помещение, обеспечивая доступ к широкополосному интернету на максимальной скорости до 1 Гбит/с независимо от общей нагрузки на сеть. Оптическая линия автономна, защищена от погодных условий, перепадов напряжения или внезапного отключения электроэнергии.

В 2022 году на Южном Урале провайдер построил более 400 километров оптики. Всего в Челябинской области специалисты провели около 15 000 километров линий связи почти в 600 населенных пунктов. Развитая оптическая инфраструктура дает возможность южноуральцам подключать различные цифровые услуги: видеосервис Wink, видеонаблюдение, а также «Ростелеком Ключ».

Получить дополнительную информацию об услугах, а также оставить заявку на их подключение или модернизацию линий связи можно по единому бесплатному номеру 8 (800) 1000-800 или на сайте компании.