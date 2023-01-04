В Брединском районе построили спорткомплекс, в планах – создание крытого катка

Брединский муниципальный район Челябинской области демонстрирует неплохую динамику развития, при этом работы в территории остается много.

К такому выводу пришел глава региона Алексей Текслер, посетив район в январские каникулы.

«Первый рабочий выезд в новом году, несмотря на праздники, - в Брединский район, самый большой и самый южный муниципалитет Челябинской области. Принято считать, что это отдаленный район. Но я считаю, что у нас все районы близкие и все важные», - написал губернатор в своем телеграм-канале сегодня, четвертого января.

По словам Алексея Текслера, поводов для поездки было несколько. Глава региона, например, проконтролировал свои поручения по итогам прошлых визитов в территорию. В ходе нынешней поездки он констатировал, что в сельском хозяйстве работают областные меры поддержки; уделяется большое внимание дорогам, на которые было очень много жалоб; медицине (закончен ремонт отделения терапии в райцентре), газификации и другим проблемным вопросам.

«Основное внимание - созданию новых рабочих мест. В первую очередь, в аграрном секторе. Нужно в дополнение к растениеводству заниматься углубленной переработкой, животноводством. В районе есть хорошие примеры. В частности, сыроварня, которая поставляет сыр в Челябинск и другие города», - отметил Алексей Текслер.

Губернатор рассказал об открытии в Бредах нового физкультурно-оздоровительного комплекса. По его словам, это востребованный и долгожданный объект, о котором часто просили жители, - с универсальным залом для занятий несколькими видами спорта, комфортными условиями для спортсменов.

«Теперь в районном центре полноценное спортивное ядро - ждем новых талантов и больших побед», - подчеркнул Алексей Текслер, добавив, что спорт в Брединском районе любят, как и во всей Челябинской области.

Глава региона подчеркнул, что поддержка спорта и физической культуры является одним из приоритетов в регионе. Только за последние полгода были открыты центр лыжного спорта в Челябинске, новые спорткомплексы в Кыштыме и Кусе, бассейн в Карабаше. Сегодня, четвертого января, новый спортобъект открылся и в Бредах.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, физкультурный комплекс в Бредах представляет собой двухэтажное здание с универсальным спортивным залом для единоборств, занятий мини-футболом, волейболом, бадминтоном, единоборствами. Здесь также предусмотрены раздевалки с душевыми и кабинет врача.

На уличной территории комплекса имеется стадион с футбольным полем и легкоатлетическими беговыми дорожками, а также спортивная площадка для центра тестирования норм ГТО.

В честь торжественного открытия комплекса, состоявшегося с участием Алексея Текслера, спортсмены провели показательную игру по женскому мини-футболу и показательное выступление по рукопашному бою.

Также в ходе рабочей поездки в территорию глава региона заехал на традиционный зимний хоккейный турнир, который в поселке Маяк проводит фермер Сабет Канатпаев. На турнире собираются любительские команды из нескольких районов. Текслер оценил данную инициативу как хорошее начинание и сказал, что теперь областные власти будут думать о строительстве в Брединском районе крытого ледового катка – об этом приехавшего в гости губернатора лично попросили местные жители.

«В поселке Маяк ремонтируем дом культуры. В прошлом году полностью завершили ремонт внутренних помещений, закупили новое оборудование. На очереди - ремонт фасада», - сказал губернатор, отметив, что правительство региона планомерно занимается культурными учреждениями во всех районах Южного Урала.