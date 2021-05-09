В Челябинск 10 мая доставят православную святыню

В понедельник, 10 мая, в Челябинск доставят ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябинской епархии, духовенство и прихожане во главе с митрополитом Челябинским и Миасским Алексием встретят святыню 10 мая в восемь часов 30 минут в Свято-Симеоновском кафедральном соборе города Челябинска (улица Кыштымская, 32). Затем начнется Божественная литургия.

Ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга будет находиться в Свято-Симеоновском соборе Челябинска до окончания вечернего богослужения 14 мая.

Святыня была доставлена на Южный Урал - в Златоуст - шестого мая, где она пробыла до вечера следующего дня.

Восьмого мая ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы прибыл в Магнитогорск. Святыню встретил Преосвященнейший Зосима, епископ Магнитогорский и Верхнеуральский, вместе с духовенством города.

Как сообщили в Магнитогорской епархии, ковчег со святыней торжественным шествием под колокольный звон внесли в Кафедральный собор Вознесения Христова и установили в центре храма. После чего была совершена Божественная литургия.

«За Божественной литургией правящий архиерей, духовенство и многочисленные прихожане возносили молитвы к Богу и Богородице в последний, завершающий день Светлой седмицы. По окончании Литургии состоялся крестный ход, во время которого священники несли частицу Пояса Пречистой», - сообщили в Магнитогорской епархии.

Пояс Пресвятой Богородицы – одна из величайших святынь, связанных с земной жизнью Девы Марии. По преданию, она сама сплела его из верблюжьей шерсти и носила вплоть до своего Успения. Наследниками двух вдовиц, получивших Пояс от Богородицы, святыня передавалась из поколения в поколение, а с IV века она находилась в Константинополе, заключенная в золотой ковчег с царской печатью и положенная во Влахернском храме.

В X столетии Пояс, уже прославленный чудесами, был разделен на части. Одна из них хранится теперь на Афоне, в Ватопедском монастыре. В 2011 году Пояс был привезен в Россию. Святыня посетила 14 городов, перед ней молились более трех миллионов паломников.

В 2011 году, к 200-летию Казанского кафедрального собора, частица Пояса была передана на вечное хранение в Санкт-Петербург, куда ежедневно стекаются сотни паломников для того, чтобы вознести молитву Божией Матери перед великой святыней, связанной с ее земной жизнью. Особую надежду на помощь Царицы Небесной возлагают православные семьи, не имеющие детей. Богородица избавляет женщин от бесплодия и дарит радость материнства.