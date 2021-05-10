В Челябинск доставлена православная святыня

Великая святыня - часть Пояса Пресвятой Богородицы – доставлена в Свято-Симеоновский кафедральный собор города Челябинска.

Сегодня, 10 мая, духовенство во главе с митрополитом Челябинским и Миасским Алексием благоговейно внесло ковчег под своды храма. Сразу после этого началась Божественная литургия.

Как сообщили в Челябинской епархии, по преданию, Дева Мария сама сплела себе пояс из верблюжьей шерсти. После её Успения христиане передавали святыню из поколения в поколение. Несколько столетий она находилась в одном из храмов Константинополя. С X века часть Пояса хранится на Святой Горе Афон. Христиане, благоговейно чтущие эту святыню, из века в век возносят перед ней молитвы ко Пресвятой Богородице и получают благодатную помощь.

«При принесении этой святыни в 19 веке в Константинополь там прекратилась холера. Эти факты хорошо задокументированы. Даже иноверцы признавали благодатную помощь от этой святыни. В 2011 году по благословению Святейшего Патриарха Кирилла она пребывала в России. Объехала множество городов, и везде люди получали благословение и благодатную помощь от этого чудотворного Пояса Пресвятой Богородицы. Когда у кого-то по каким-то причинам долго не бывает детей, люди приходят, молятся, и действительно после этого часто происходят удивительные вещи», – рассказал митрополит Алексий.

Реликвию привезли в Челябинск на пять дней. До этого она уже побывала в Златоусте и Магнитогорске. На Южный Урал ковчег доставили благодаря общероссийской программе «Духовная связь». Внутри – сразу три святыни: часть Пояса Царицы Небесной, а также частицы мощей ее святых родителей – Иоакима и Анны.

«Программа “Духовная связь” реализуется по линии отдела по делам молодежи Московской Патриархии с 2012 года. Сам ковчег прибыл из Санкт-Петербурга, из Казанского кафедрального собора, где частица находится постоянно. Частица была передана с Афона в 2011 году по случаю празднования 200-летия кафедрального собора. В Челябинске ковчег пробудет до конца дня 14 мая, мы приглашаем жителей города по возможности приложиться, помолиться возле этой великой христианской святыней», – рассказал Вадим Степанов, руководитель общероссийской программы «Духовная связь».

После Литургии прихожане начали прикладываться к ковчегу. А митрополит Алексий признался, что особым образом почитает эту святыню, ведь именно в праздник Положения честного пояса Пресвятой Богородицы, 13 сентября, он был рукоположен в сан иеромонаха. В храме довольно много юношей и девушек в синих манишках. Объединение «Волонтерские крылья» действует при епархиальном отделе по работе с молодежью.

«Выдаём маски тем, у кого их нет, протираем ковчег, протираем иконы и следим за потоком людей, чтобы они входили и выходили там, где это необходимо. Конечно, для меня это большая честь – быть волонтером здесь. Отличная возможность побыть поближе к святыне», – рассказал участник движения «Волонтерские крылья» Семен Прокопенко.

Ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы пробудет в Челябинске до 14 мая. Свято-Симеоновский кафедральный собор в эти дни открыт с 8 до 20 часов.

Фото: Челябинская епархия