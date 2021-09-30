В Челябинск прилетят «Стрижи»

Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи»примет участие в праздновании 85-летия Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов. Демонстрационный показ состоится второго октября 2021.

Об этом говорится на официальном сайте «Стрижей».

«Стрижи» — авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России.Была сформирована 6 мая 1991 года на базе 234-го гвардейского Проскуровского авиаполка

из лучших летчиков подмосковной авиабазы Кубинка.

Входит в состав центра показа авиационной техники имени Кожедуба.

Выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29.

В комплекс выступлений входят такие пилотажные порядки как «пирамида», «молот», «звезда», «стрела», «крест» и «крыло». Динамичный групповой и индивидуальный высший пилотаж летчиков группы получил высокую оценку во многих странах мира.