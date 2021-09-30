30.09.2021
Три населенных пункта Копейска могут погрязнуть в мусоре
30.09.2021
Челябинская область начинает культурный обмен с Абхазией
30.09.2021
«Здоровые» проекты ЮУрГУ заменят тренера и семейного врача
30.09.2021
Челябинская область готова стать частью «Великого чайного пути»
29.09.2021
ВТБ Private Banking и Mastercard открыли для VIP-клиентов ВТБ закрытый клуб привилегий
29.09.2021
Процесс по делу о вымогательстве у челябинского бизнесмена Артура Никитина 25 миллионов близится к завершению
В Челябинск прилетят «Стрижи»
Многодетная семья с учащимися от 18 до 23 лет получит льготу по транспортному налогу
29.09.2021
Бюджет Челябинской области пополнится еще на три миллиарда рублей
28.09.2021
Южноуральцы беспокоятся за лебедей, Виталий Безруков успокаивает неравнодушных
28.09.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев на вторник: мокрый снег, ледяной дождь
27.09.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев
27.09.2021