В Челябинске автобус №2 с десятого июля будет выходить на маршрут из Чурилово раньше, чем сейчас: в 05.40, а не в 05.55.

Как отмечает телеграм-канал «Автобусный парк Челябинска», изменения вводятся для удобства пассажиров.

На 05.40 первый рейс второго автобусного маршрута переносится в будние дни.

Напомним, автобус №2 следует из Чурилово до улицы Петра Столыпина.