В Челябинске безработных стало меньше

В Челябинске за последнюю неделю число горожан, имеющих статус безработного, уменьшилось на 142 человека.

Такую цифру на аппаратном совещании в администрации города сегодня, 26-го июля, озвучил заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов.

По его словам, с начала года безработных жителей южноуральской столицы стало меньше на 17 тысяч 325 человек, в том числе центром занятости населения города трудоустроен семь тысяч 161 челябинец.