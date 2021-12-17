В Челябинске численность безработных снова начала снижаться. За последнюю неделю она уменьшилась на 246 человек, с начала декабря – на 590.

Как отмечают в информационно-аналитическом отделе городского центра занятости населения, с начала текущего года количество челябинцев, состоящих на учете в качестве безработных, снизилось на 19 тысяч 207 человек.

В целом по Челябинской области число безработных, состоящих на учете в службах занятости, составляет на сегодняшний день почти двадцать тысяч человек.

Снижаются в Челябинске и показатели по ищущим работу гражданам, обратившимся за помощью в поиске подходящей вакансии в службу занятости. За неделю численность таковых уменьшилась на 491-го человека и составляет, по данным на 17-е декабря, пять тысяч 181-го человека. С начала декабря количество ищущих работу горожан снизилось на 915 человек.

Уровень регистрируемой безработицы составляет в Челябинске 0,71 процента от численности рабочей силы (на начало 2021-го года – 3,7 процента), по Челябинской области – 1,07 процента.

«Количество вакансий, которыми располагает служба занятости, составляет 16 тысяч 784 единиц (с начала текущего года их число выросло более чем на пять тысяч), по Челябинской области – 41 тысяча 026 единиц», - сообщили в ЦЗН Челябинска.

С помощью службы занятости в столице Южного Урала с начала этого года трудоустроено десять тысяч 433 человека, в регионе работу с помощью специалистов нашли 44 тысячи 117 человек.