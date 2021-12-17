17.12.2021
Майк Тайсон — самый высокооплачиваемый спортсмен на Cameo
17.12.2021
На АЗ «УРАЛ» провели экскурсию воспитанникам Центра помощи детям Челябинской области
17.12.2021
Кенгуренок из челябинского зоопарка отправляется жить в Подмосковье
17.12.2021
Челябинская страховая компания уволит почти 800 человек
17.12.2021
Ушел из жизни Владимир Зубарев
17.12.2021
За сутки заболело ковидом 607 южноуральцев, выздоровело 703, умерло 29
В Челябинске численность безработных снова начала снижаться
03.12.2021
В Челябинской области уровень безработицы снизился ниже доковидного уровня
26.11.2021
В Челябинске выросло число безработных
19.11.2021
Число челябинцев, ищущих работу, продолжает расти
12.11.2021
В Челябинске растет число ищущих работу горожан
Челябинская филармония заговорила с молодёжью на языке аниме
16.12.2021
Максим Куляшов покинул пост заместителя главы Челябинска
15.12.2021
Копейск получил представление прокуратуры за «косяки» при благоустройстве
15.12.2021
Суд по иску об отмене обязательной вакцинации в Челябинской области назначен на 13 января
14.12.2021
Движение трамваев по улице Цвиллинга в Челябинске восстановлено
13.12.2021