Отсроченный переезд

В Челябинске дольщики «Гринфлайта», попавшие в неприятную ситуацию, пожаловались Шалю
Общество
Сегодня, 12:01
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске дольщики «Гринфлайта», испугавшись, что останутся без обещанного жилья, сегодня, 13-го сентября, пришли за помощью к исполняющему обязанности заместителя губернатора региона Сергею Шалю.

Результатом встречи стало решение о проведении на следующей неделе заседания с участием областного правительства, администрации города, правоохранительных органов, минстроя региона, застройщика и самих дольщиков с целью обсуждения ситуации и совместных поисков путей выхода из нее.

Проблема дольщиков состоит в следующем: по решению Калининского районного суда право собственности на землю напротив ледовой арены «Трактор» (29-й микрорайон) с уже стоящими на ней домами, куда купивший участки застройщик планировал переселить людей до конца этого года, признано не за «Гринфлайтом», а за неким Игорем Макаровым. Застройщик планирует оспаривать данное решение в суде, а люди тем временем паникуют - их переселение может отложиться на неопределенное время.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минстроя Челябинской области, документы о замене квартир подписали около двухсот дольщиков домов №29, 46, 76, 77, 81, 82, 84, 93. В этом году они должны были переселиться в дома №33 и 102, расположенные на земельных участках 29-го микрорайона, ограниченного улицами Братьев Кашириных, Салавата Юлаева, 250 лет Челябинска и имени академика Макеева.

В свете судебного решения компания «Гринфлайт» была вынуждена приостановить сей процесс. Будущее дольщиков пока под вопросом. В Минстрое заверили, что постараются оказать людям максимальную помощь.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Происшествия
05.09.19 17:38
Дело в отношении учредителя «Речелстроя» передано в суд
Общество
28.08.19 12:57
Алексей Текслер: Проблема обманутых дольщиков – на моем личном контроле
Общество
26.06.19 16:42
Южноуральских дольщиков предостерегли от потребительского экстремизма
Общество
18.06.19 14:30
Объектами челябинской «Радуги» занялся ДОМ.РФ
Вчера, 17:27
В ЧелГУ опровергли информацию о ликвидации факультета фундаментальной медицины
Вчера, 16:46
Анонсы событий и мероприятий на 13 сентября
Вчера, 16:31
В Магнитогорске нашли золотую руду
Вчера, 15:33
Челябинск избавляется от одноразовых урн Елистратова?
Вчера, 14:31
Мнение челябинцев: Наталья Котова должна вернуть двустороннее движение на Советскую и Пушкина
Вчера, 13:49
КУИЗО пообещал властям Ленинского района Челябинска убрать остановочный позор, но сроки не назвал
11.09.19 17:15
Мост на Троицком тракте в Челябинске скоро обретет новую опору
11.09.19 16:39
Анонсы событий и мероприятий на 12 сентября
11.09.19 15:25
В Челябинск приедут руководители чрезвычайных ведомств стран ШОС
11.09.19 13:57
Алексей Текслер поручил ускорить процесс предоставления земельных участков многодетным
Крупным планом
Сегодня, 14:44
Следы человека
Мы спонсируем зелень Шершней
Происшествия
Сегодня, 13:16
Челябинское отделение «Единой России» позеленело
Новости
Сегодня, 14:05
Происшествия
Замдиректора Ильменского заповедника заплатит 5 миллионов рублей за незаконную рубку деревьев
Сегодня, 13:40
Происшествия
Дело экс-депутата из Миасса, замешанного в деле о покупке здания для детского сада, передано в суд
Сегодня, 11:07
Происшествия
Полицейские из Челябинска проигнорировали ограбление прохожего
Сегодня, 10:17
Общество
На трассе М-5 устанавливают резиновые светоотражатели
Вчера, 17:33
Происшествия
В Троицком районе задержали пьяную бабушку, которая перевозила в автомобиле внучку
Опрос

Почему в Челябинске нет туалетов?

Материалы рубрики
Сегодня, 10:17
Общество
На трассе М-5 устанавливают резиновые светоотражатели
Вчера, 16:46
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 13 сентября
Вчера, 16:31
Общество
В Магнитогорске нашли золотую руду
11.09.19 17:15
Общество
Мост на Троицком тракте в Челябинске скоро обретет новую опору
11.09.19 16:39
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 12 сентября
Теги
обманутые дольщики
Сергей Шаль
Гринфлайт
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика