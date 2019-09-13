В Челябинске дольщики «Гринфлайта», попавшие в неприятную ситуацию, пожаловались Шалю

В Челябинске дольщики «Гринфлайта», испугавшись, что останутся без обещанного жилья, сегодня, 13-го сентября, пришли за помощью к исполняющему обязанности заместителя губернатора региона Сергею Шалю.

Результатом встречи стало решение о проведении на следующей неделе заседания с участием областного правительства, администрации города, правоохранительных органов, минстроя региона, застройщика и самих дольщиков с целью обсуждения ситуации и совместных поисков путей выхода из нее.

Проблема дольщиков состоит в следующем: по решению Калининского районного суда право собственности на землю напротив ледовой арены «Трактор» (29-й микрорайон) с уже стоящими на ней домами, куда купивший участки застройщик планировал переселить людей до конца этого года, признано не за «Гринфлайтом», а за неким Игорем Макаровым. Застройщик планирует оспаривать данное решение в суде, а люди тем временем паникуют - их переселение может отложиться на неопределенное время.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минстроя Челябинской области, документы о замене квартир подписали около двухсот дольщиков домов №29, 46, 76, 77, 81, 82, 84, 93. В этом году они должны были переселиться в дома №33 и 102, расположенные на земельных участках 29-го микрорайона, ограниченного улицами Братьев Кашириных, Салавата Юлаева, 250 лет Челябинска и имени академика Макеева.

В свете судебного решения компания «Гринфлайт» была вынуждена приостановить сей процесс. Будущее дольщиков пока под вопросом. В Минстрое заверили, что постараются оказать людям максимальную помощь.