18.07.2022
Жители Карабаша наслаждаются плавающим светомузыкальным фонтаном
18.07.2022
В Челябинске дорожных рабочих перевели на круглосуточный режим работы
18.07.2022
Комплекс холодной прокатки ММК: десять лет в строю
18.07.2022
В Челябинске для уличных художников нашли места для творчества
18.07.2022
В сквере у «Юности» челябинская компания установит три объекта за свой счет
18.07.2022
В Челябинске в этом году установят 125 новых остановок
В Челябинске дорожных рабочих перевели на круглосуточный режим работы
15.07.2022
По южной стороне Ленинградского моста пошли маршрутки
15.07.2022
В Челябинской области из-за жары продлили ограничения для тяжеловесов
15.07.2022
В Челябинске Ленинградский мост снова открыт для транспорта и пешеходов
14.07.2022
В Челябинской области из-за жары вводится временное ограничение движения
Сергей Авдеев: В Челябинске разрабатывают проектную документацию на ремонт «Сказа об Урале»
18.07.2022
Из Челябинска батальон резерва контрактников «Южноуралец» отправился на Украину
15.07.2022
В Челябинске Ленинградский мост снова открыт для транспорта и пешеходов
15.07.2022
В ГИБДД объяснили, почему в автогородке на площади Революции так мало детей
14.07.2022
Скоро «мусорная дорога» выйдет прямиком на Кировку: центр Челябинска превратили в помойку
13.07.2022