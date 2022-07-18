В Челябинске дорожных рабочих перевели на круглосуточный режим работы

Подрядчиков Челябинска обязали обеспечить круглосуточный режим работы на улично-дорожной сети города, особенно на гостевых маршрутах.

Об сообщил сегодня, 18 июля, на традиционном аппаратном совещании в администрации города заместитель главы по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«С подрядчиками мы проработали круглосуточный режим работы по новым контрактам. Уточнили все графики работы, особенно на гостевых маршрутах и по прочим улицам улично-дорожной сети. Это касается и выведение дорожных рабочих до восьми утра. Мы продолжим эту работу», - отметил чиновник.

Также Ксензов отметил, что на особый контроль была взята работа подрядных организаций в период гроз и дождей, чтобы максимально исключить возможность подтопления улиц.