19.07.2021
Общество слепых проверило качество тактильной плитки на челябинской улице
19.07.2021
В Челябинске ликвидировано одно из мест подтоплений
19.07.2021
В ЮУрГУ состоялся юбилейный выпуск слушателей Военного учебного центра
19.07.2021
День поля на Южном Урале: современная техника и лучшие племенные животные
19.07.2021
Челябинские общественники Елена Вахтина и Владимир Казанцев будут участвовать на выборах в Госдуму
19.07.2021
ЮУрГУ стал лучшим вузом Урала в рейтинге российских университетов
В Челябинске ликвидировано одно из мест подтоплений
За 5 лет число мест в санаториях Челябинской области сократилось почти на 10%
19.07.2021
В августе начнут строить дома для пострадавших от пожара жителей Карталинского района
18.07.2021
Спровоцирует ли пандемия коронавируса рост сердечно-сосудистых заболеваний
16.07.2021
В Челябинской области за мошенничество задержан начальник ЧОП, возможно, связанный с коррупционным делом в ПФР
15.07.2021
Минэкологии: Свалка отходов под Муслюмово есть, меры примет Росприроднадзор
15.07.2021