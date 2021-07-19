В Челябинске ликвидировано одно из мест подтоплений

В Челябинске сегодня, 19-го июля, ликвидировано одно из мест подтоплений – на участке в районе дома №39 по улице Танкистов.

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С целью предотвращения возможного затопления территории специалисты МБУ «ЭВИС» (подведомственная организация городского комитета дорожного хозяйства) выполнили работы по устройству дождеприемного колодца.

Как сообщает телеграм-канал КДХ, колодец имеет перепускную трубу для поверхностного водоотведения с проезжей части в районе вышеназванного дома.