В Челябинске меняют маршруты движения пятый и седьмой трамваи

В Челябинске изменят маршруты движения трамваи №5 «Завод имени Колющенко – ЧЭМК» и №7 «Завод имени Колющенко – ЧГРЭС».

«Семерка» уже с 25 ноября пойдет по улице Труда, а не по Карла Маркса, как ходит сейчас.

Как отмечает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», благодаря новой схеме движения станет возможной удобная пересадка пассажиров на остановке «Театр оперы и балета» (в остальном седьмой трамвайный маршрут не изменится).

«Пятерка» с первого декабря наоборот будет следовать по улице Карла Маркса (как раньше это делала ликвидированная ныне «восьмерка»), а не по Труда, как ходит в настоящее время.

В результате вносимых изменений время пассажиров пятого трамвая в пути сократится (это действительно так, ведь сейчас «пятерка» делает круг, заезжая на площадь Павших революционеров). В остальном пятый маршрут остается прежним.

Как отмечает «Челябинский общественный транспорт», с первого декабря трамваи №5 и №22 от ТРК «Куба» в сторону Монтажного колледжа будут отправляться с одной остановки.