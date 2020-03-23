В Челябинске может появиться Союз водителей общественного транспорта («С.В.О.Т.). О создании профсоюзной организации, куда смогут войти не только водители и кондукторы, но и все желающие сотрудники ООО «ЧелябГЭТ», задумалась инициативная группа работников предприятия.

Ее участники, не согласные с политикой руководства «ЧелябГЭТа», заявили, что особой поддержки у официального профсоюза не нашли, поэтому и решили создать свою ячейку. Об этом сегодня, 23-го марта, рассказали в сообществе «Челябинский транспорт» в ВКонтакте.

«Власти с большой долей вероятности заявят, что за защитой своих интересов стоит обращаться в профсоюз, что именно он должен отстаивать права работников. Но выполнить все просьбы и оказать реальную помощь водителям против воли руководства предприятия не получится», - уверены члены инициативной группы.

По мнению работников предприятия, профсоюз «ЧелябГЭТа» не принимает никаких решений, которые могли бы улучшить ситуацию на предприятии, председатель профсоюза отстаивает интересы работодателя, а не коллектива.

Также участники инициативной группы заявляют, что профсоюз не делает ежемесячные (квартальные, годовые) отчеты - неизвестно, куда уходят все денежные средства, удержанные с сотрудников предприятия, являющихся членами профсоюза.

В сообществе «Челябинский транспорт» началось анонимное голосование на тему перехода из профсоюза ГЭТа в независимую профсоюзную организацию. Опрос будет проводиться до 30-го марта. Более ста человек уже проголосовали. Желание перейти в «С.В.О.Т.» изъявили более 60-ти процентов участников голосования.

В ВКонтакте появилась группа Союза водителей общественного транспорта, где будут обсуждаться проблемы общественного транспорта, а также возможные пути их решения. В группе на сегодняшний день состоит полсотни человек, включая Виталия Лешукова - водителя, который признался, что боится выезжать из депо, и организовавшего сбор подписей против руководителя ООО «ЧелябГЭТ» Александра Павлюченко.