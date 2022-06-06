Прокуратура проверит действия челябинского депутата, устроившего драку на публичных слушаниях

Прокуратура Челябинской области даст правовую оценку действиям депутата «Единой России» Александра Павлюченко, который стал участником драки на публичных слушаниях по катку УралГУФК. Обращение в надзорный орган написала общественница и журналист Валентина Волкова. Также она попросила проверить законность решения Совета депутатов Тракторозаводского района, которые сочли поведение Павлюченко вполне этичным.

«Официально сообщаю, что поступила жалоба в прокуратуру Челябинской области. Я считаю, что комиссия по этике совета депутатов Тракторозаводского района ненадлежащим образом дала отзыв действиям депутата Павлюченко. Напомню, председатель райсовета Горбунов сообщил в ответ на моё обращение, что нарушений в потасовке, которую устроил Павлюченко, депутаты не обнаружили», — сообщила Валентина Волкова в своем телеграм-канале.

В своём обращении в прокуратуру общественница отметила, что народный избранник должен являться примером для своих избирателей и демонстрировать безукоризненное поведение в публичных местах.

Активисты предлагают жителям Челябинска присоединиться к коллективному обращению, чтобы выразить свою солидарность с позицией о недопустимости подобного поведения в отношении горожан со стороны представителей власти.

Напомним, публичные слушания по проекту строительства катка на Тополиной аллее состоялись 28 апреля 2022 года. Присутствующий на обсуждении муниципальный депутат Александр Павлюченко оттолкнул жителя Челябинска, который пытался обойти депутата за спиной, чтобы пройти к микрофону. От удара челябинец упал на пол. После этого досталось и самому Павлюченко, которого повалил один из участников слушаний, возмутившись поведением народного избранника. Видео инцидента распространилось по Сети.

Ранее против строительства катка в зелёном массиве рядом с ЖК «Ньютон» выступили местные жители. Однако мэрия всё-таки выдала разрешение на возведение объекта, несмотря на предписание прокуратуры поставить земельный участок, отданный под стройку, на кадастровый учёт в статусе городского леса. Вместо этого участок отнесли к зоне парков и скверов. Решение мэрии активисты оспаривают в суде. Кроме того, свою позицию жители района и общественники хотели высказать на митинге, но администрация не согласовала акцию, сославшись на угрозу распространения коронавируса. Между тем эпидемиологические риски не стали препятствием для проведения всероссийского фестиваля «Студенческая весна» и фестиваля мороженого.

Сам Александр Павлюченко становится героем скандальных историй не в первый раз. Ранее он руководил городским электротранспортом, но в 2020 году покинул должность директора ООО «ЧелябГЭТ» по инициативе учредителя. Сейчас компания депутата «Челябинский институт генерального плана и транспорта» выступает подрядчиком по строительству челябинской дороги на улице Агалакова. Дорогу не могут построить уже семь лет. В апреле 2022 года губернатор Алексей Текслер отчитал работу подрядной организации и потребовал утвердить проект дорожных работ до конца мая.