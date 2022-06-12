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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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12.06.2022 14:40

В Челябинске на месте вырубки леса под каток УралГУФК выставили наряды полиции

В Челябинске на участке, где началась вырубка леса под строительство катка УралГУФК, выставили наряды полиции. Как сообщили в пресс-службе полицейского главка, правоохранители обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность граждан. Все мероприятия проводятся исключительно в этих целях.

«В настоящее время какие-либо работы в лесном массиве не ведутся, установленные горожанами палатки с площадки убраны. К месту сбора людей выезжали сотрудники областного полицейского Главка и городского УМВД. В ходе диалога с гражданами, обеспокоенными планами застройки лесного массива, достигнута договоренность о соблюдении общественного порядка», - отмечается в сообщении.

В ведомстве подчёркивают,  что стражи порядка с пониманием относятся к обеспокоенности жителей вопросом сохранения зелёного массива и с уважением к волеизъявлению горожан, но вместе с тем напоминают о необходимости соблюдения законодательства. В случае проведения несогласованного массового мероприятия полицейскими будут приниматься меры реагирования для пресечения нарушений.

Напомним, что мэрия отказала жителям «Ньютона» и Тополинки в проведении митинга 13 июня возле ЛА «Трактор», сославшись на антиковидные ограничения. Отказ  был получен третьего июня на фоне проведения в городе масштабных фестивалей: «Весны студенческой», «Сцены-2022», Фестиваля мороженого и других. Ограничения на проведение массовых мероприятий были сняты в Челябинской области в марте, а масочный режим отменён в мае этого года.

Восьмого июня жители ЖК «Ньютона» и Тополинки вышли на место вырубки леса, где планируют построить каток УралГУФК. Челябинцы остановили технику и заявили, что считают снос деревьев незаконным. На второй день противостояния к защитникам леса приехал глава Центрального района Виктор Ереклинцев, который пообещал приостановить работы. Чтобы проконтролировать выполнение обещания горожане разбили палаточный лагерь и установили дежурства.  После этого в конфликт вмешались правоохранители.  Начальник челябинской полиции убедил горожан убрать палатку и дал гарантии, что лес не станут рубить до 14 июня. Активистку движения «Спасём наш лес вместе» Алёну Кожеву оштрафовали на 20 тысяч рублей. В мэрии Челябинска сообщили, что земельный участок, отведённый под строительство катка, исключили из состава городского леса. Судебное заседание по скандальной стройке намечено на 16 июля. 

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12.06.2022

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Денис Моисеев: Я готов в любой момент выехать на Донбасс

09.06.2022 15:21

В Челябинской области третьи сутки подряд растет число проходящих лечение от ковида

09.06.2022 14:49

В Красноармейском районе продолжается поиск пропавших рыбаков

09.06.2022 14:28

В Мягких кинотеатрах стартует показ комедии «Молодой человек»

09.06.2022 14:27

Ашу затопило. Люди не могут выйти из домов

09.06.2022 14:24

Челябинские предприятия увеличили производительность благодаря нацпроекту

09.06.2022 14:22

Пленный из ВСУ: На нас просто забили

09.06.2022 14:12

Челябинский театр современного танца покажет свои работы на новой площадке

09.06.2022 14:09

Экс-чиновник из Челябинска назначен замруководителя администрации главы ДНР

09.06.2022 14:06

Бывшими работниками «Городской среды» Челябинска занимаются силовики

09.06.2022 13:41

На День России в Челябинске установят 8-метровый флаг

09.06.2022 13:39

Челябинский НХТ закрыт на ремонт, но не закрыт для зрителей

09.06.2022 13:08

Генпрокуратура России проверит законность вырубки челябинского леса на Тополинке

09.06.2022 12:56

Челябинские садоводы смогут добираться до своих участков с большим комфортом

09.06.2022 12:55

Текслер встретился с высокопоставленными силовиками

09.06.2022 12:37

Текслер: Там, где главы сильные, все вопросы решаются

09.06.2022 12:35

Из Челябинской области отправили очередную партию гуманитарной помощи жителям Донбасса

09.06.2022 11:56

В Челябинске начался джазовый фестиваль: с новыми именами и на новых площадках