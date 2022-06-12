В Челябинске на месте вырубки леса под каток УралГУФК выставили наряды полиции

В Челябинске на участке, где началась вырубка леса под строительство катка УралГУФК, выставили наряды полиции. Как сообщили в пресс-службе полицейского главка, правоохранители обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность граждан. Все мероприятия проводятся исключительно в этих целях.

«В настоящее время какие-либо работы в лесном массиве не ведутся, установленные горожанами палатки с площадки убраны. К месту сбора людей выезжали сотрудники областного полицейского Главка и городского УМВД. В ходе диалога с гражданами, обеспокоенными планами застройки лесного массива, достигнута договоренность о соблюдении общественного порядка», - отмечается в сообщении.

В ведомстве подчёркивают, что стражи порядка с пониманием относятся к обеспокоенности жителей вопросом сохранения зелёного массива и с уважением к волеизъявлению горожан, но вместе с тем напоминают о необходимости соблюдения законодательства. В случае проведения несогласованного массового мероприятия полицейскими будут приниматься меры реагирования для пресечения нарушений.

Напомним, что мэрия отказала жителям «Ньютона» и Тополинки в проведении митинга 13 июня возле ЛА «Трактор», сославшись на антиковидные ограничения. Отказ был получен третьего июня на фоне проведения в городе масштабных фестивалей: «Весны студенческой», «Сцены-2022», Фестиваля мороженого и других. Ограничения на проведение массовых мероприятий были сняты в Челябинской области в марте, а масочный режим отменён в мае этого года.

Восьмого июня жители ЖК «Ньютона» и Тополинки вышли на место вырубки леса, где планируют построить каток УралГУФК. Челябинцы остановили технику и заявили, что считают снос деревьев незаконным. На второй день противостояния к защитникам леса приехал глава Центрального района Виктор Ереклинцев, который пообещал приостановить работы. Чтобы проконтролировать выполнение обещания горожане разбили палаточный лагерь и установили дежурства. После этого в конфликт вмешались правоохранители. Начальник челябинской полиции убедил горожан убрать палатку и дал гарантии, что лес не станут рубить до 14 июня. Активистку движения «Спасём наш лес вместе» Алёну Кожеву оштрафовали на 20 тысяч рублей. В мэрии Челябинска сообщили, что земельный участок, отведённый под строительство катка, исключили из состава городского леса. Судебное заседание по скандальной стройке намечено на 16 июля.