В Челябинске на Свердловском проспекте закрывают движение троллейбусов

В Челябинске в четверг, 22-го сентября, закрывают движение троллейбусов маршрутов №7 и №12.

Это связано с проведением аварийных работ на тепломагистрали на перекрестке Свердловского проспекта с улицей Калинина.

Данные троллейбусы не будут ходить по Свердловскому проспекту – на участке от Комсомольского проспекта до улицы Труда - с половины десятого утра 22-го сентября до шести утра 23-го сентября. Об этом сообщает в своем телеграм-канале «ЧелябГЭТ».

При этом, по данным мэрии, движение общественного транспорта будет ограничено в районе дома №29 по Свердловскому проспекту по направлению к центру с девяти утра 22-го сентября.

На время работ оба троллейбусных маршрута изменят схему движения.

Троллейбус №7 будет ходить следующим образом: ЧМК - Комсомольский проспект - улица Молодогвардейцев - улица Братьев Кашириных - улица Труда - Дворец спорта «Юность» - АМЗ; обратно - через ДС «Юность» - Алое поле - улицу Энгельса.

Троллейбус №12 будет следовать по такому маршруту: Улица Молдавская - Комсомольский проспект – Улица Молодогвардейцев – улица Братьев Кашириных - улица Труда - ДС «Юность» - АМЗ; обратно - через ДС «Юность» - Алое поле - улицу Энгельса.